López Obrador critica a los Premios Pulitzer por reconocer al New York Times y ProPublica

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ciudad de México, 7 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó este martes de “farsa” al Premio Pulitzer por reconocer a medios como The New York Times y ProPublica, que a principios del año publicaron reportajes sobre presuntos nexos del narcotráfico con el mandatario mexicano.

“¿Cómo van a premiar al New York Times si fue el que recibió la información de (Julian) Assange (fundador de Wikileaks), la publicó y después le dio la espalda a Assange? Y ahí está Assange preso y no hacen nada para demandar la libertad de Assange”, reprochó López Obrador en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano se refirió así al galardón otorgado el lunes a la redacción de The New York Times por su “amplia y reveladora” cobertura del “ataque letal” de una facción del grupo islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, así como por sus informaciones sobre “los fallos de los servicios de inteligencia israelíes y la mortífera respuesta del ejército israelí en Gaza”.

López Obrador también criticó que el medio ProPublica, que publicó una investigación el pasado 30 de enero del reportero Tim Golden en el que señalaba que el Cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares a su campaña en las elecciones de 2006, haya recibido el Pulitzer en la categoría de Servicio Público.

“(Otorgan el) premio al medio que con el periodista estrella, uno de los mejores periodistas del mundo, hizo el reportaje de que yo era socio de narcotraficantes, Tim Golden, donde publica Tim Golden, ese medio fue premiado ayer, una gran farsa”, zanjó.

Aclaró que, según él, esto no es un asunto nuevo, pues otros personajes han recibido el Premio Nobel de la Paz “cuando ellos han promovido la guerra”.

La Universidad de Columbia (Nueva York) entrega cada año los Premios Pulitzer a lo más selecto del periodismo, los libros, el teatro y la música.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza también recibió este lunes el premio por su libro ‘El invencible verano de Liliana’, en el que relata el feminicidio de su hermana y su búsqueda de justicia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...