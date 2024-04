Tornados en Estados Unidos azotan parte de Nebraska y dejan tres heridos

Tweet on Twitter

Nueva York, 26 abr (EFE).- Varios tornados han azotado partes del este de Nebraska este viernes y han dejado al menos tres heridos a medida que una gran tormenta que podría durar algunos días se intensifica en el centro de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. recibió al menos 42 informes de tornados en la tarde del viernes hasta las 6:30 p.m. ET, en al menos tres estados, incluidos Texas, Nebraska e Iowa.

Un tornado arrasó los suburbios de Omaha, Nebraska y dañó cientos de casas, estructuras y kilómetros de tierras de cultivo.

Se reportaron heridos, pero no muertos.

“Algunas casas han sido barridas y ya no existen”, dijo Thomas Hinterdorfer, un cazador de tormentas, a CNN.

En las redes sociales circulan vídeos y fotos de casas muy dañadas y árboles triturados.

El aeródromo Eppley de Omaha, el aeropuerto más grande que presta servicios en la región, estuvo cerrado brevemente el viernes para que los funcionarios pudieran hacer una evaluación de los daños, según CNN.

Se espera que las tormentas continúen hasta el domingo, pero el sábado podría ser el día más peligroso, según los medios locales.

