Xóchitl Gálvez promete concursos públicos para los órganos y poderes autónomos en México

Ciudad de México, 7 may (EFE).- La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez prometió este martes que abrirá concursos públicos para seleccionar a los integrantes de poderes y organismos autónomos como el Banco de México (Banxico), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte, entre otros.

Al participar en la ‘Reunión Nacional de Consejeros Regionales (RNCR) 2024’ del BBVA, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que, de ganar las elecciones de 2 de junio próximo, no impondrá cargos por cuotas ni por su afinidad.

“Se acabaron los cuates (amigos) y se acabaron las cuotas, en mi caso, el Gobierno de coalición significa algo distinto, significa gobernar con los ciudadanos”, dijo frente a los banqueros.

En este sentido, Gálvez, quien se ubica como segunda en las encuestas previas a la jornada comicial, detalló que cambiará el modelo actual para nombrar cargos de organismos y poderes autónomos, que hoy nombra el presidente de México de forma directa o como propuesta al Congreso, donde suele tener mayoría.

“Voy a proponer concursos abiertos públicos para ministros de la Corte, para la FGR, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (entre otros)”, mencionó.

Para ello, la exsenadora mexicana delineó concursos públicos en los que los órganos, instituciones, poderes, universidades y organizaciones postulen perfiles ciudadanos para someterlos al escrutinio público.

De estos, la candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) escogería a los perfiles más “autónomos”, pues aseguró que ella busca mexicanos responsables y no “mascotas”.

Para la Suprema Corte, explicó que el Consejo de la Judicatura Federal, cabeza del sistema judicial, así como universidades y colegios de abogados podrán recomendar cada uno dos perfiles, de los que elegiría a tres mexicanos que puedan “defender” la Constitución y no busquen protegerla a ella.

“De esos seis (en total), yo escojo a tres, no míos, no que a mí me parece que va a ser mi cuate, que me va a defender. Yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo, yo quiero ministros que defiendan la Constitución, yo quiero responsables del Banco de México que defienden la autonomía”, sostuvo.

Además, se comprometió con los banqueros “a que estén los mejores, los que defiendan a la Fiscalía, los que defiendan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los que defiendan al Banxico y los que defiendan a la Corte, a la Constitución”.

La propuesta de Gálvez se da luego de críticas en el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por nombrar personas afines y sin la experiencia necesaria en organismos autónomos y en la Suprema Corte, así como por proponer una reforma para desaparecer a los reguladores independientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...