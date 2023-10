Protestas dividen Times Square, de un lado los propalestinos y del otro los proisraelíes

Nueva York, 14 oct (EFE).- Protestas pacíficas han dividido este viernes la icónica Times Square, de un lado de la plaza neoyorquina, más de un centenar de pro palestino, del otro una veintena de pro israelíes y entre medias un gran despliegue policial.

Del lado palestino se gritaba libertad para el pueblo palestino y se echaba en cara al Gobierno de Estados Unidos haber tomado el lado israelí después del ataque de Hamás en Israel el fin de semana pasado, que dejó 1.400 muertos, según los medios locales.

Asimismo, los participantes enseñaban fotos de los muertos en la Franja de Gaza. Según las autoridades palestinas, al menos 1.800 personas han muerto en esta zona como consecuencia de los bombardeos israelíes esta semana.

Una veinteañera nacida en Estados Unidos y con familia en Palestina dijo a EFE que vino a la protesta con un grupo de amigas porque sus familiares palestinos le han pedido que mostrara su apoyo, ya que significa “mucho para ellos”.

La joven, que prefirió no dar su nombre, apunta que desde el ataque de Hamás el fin de semana pasado, ha notado que la gente le mira de otra manera al ver que lleva un velo y una bandera de Palestina.

Por su parte, Lindda Nobenski, una estadounidense de 77 años, dijo a EFE que decidió desplazarse a Times Square para protestar contra la “masacre” que está viviendo ese territorio.

“Creo que matar gente inocente es aborrecible, es horrible. Pero todo el mundo sabe que si tienes una olla a presión y no se le quita la presión va a explotar y va a salpicar a todos”, dijo la mujer tras ser preguntada sobre los ataques de Hamás.

Del lado israelí, Jonathan Trojan Greenberry, un israelí asentado en Nueva York, relató a EFE con los ojos llorosos que el novio de su hermana fue uno de los supervivientes del festival que Hamás atacó la semana pasada.

Trojan Greenberry describió esta guerra como una tragedia, pero dijo que se le revolvió el estómago cuando vio que algunos propalestinos de Estados Unidos ·celebraban” ese ataque. Refuerzo policial en la Gran Manzana

Decenas de policías y varios helicópteros y drones velaron hoy por la seguridad en Times Square, vigilancia que fue reforzada tras el llamado del exlíder de Hamás, Khaled Meshaal, que dirigió el grupo islamista ente 2004 y 2017 a la comunidad islámica de todo el mundo a manifestarse este viernes en apoyo a Palestina.

Ayer, el departamento canceló las vacaciones y ordenó a todos sus agentes que se presenten en sus uniformes a la vez que activó un centro de operaciones en Manhattan, en previsión a la protesta.

Además, la Policía ha aumentado la seguridad en sus 77 comisarías a través de la ciudad, asignando personal adicional para vigilar las entradas y áreas de estacionamientos de los cuarteles.

No obstante, el departamento indicó ayer en un comunicado que no hay una “amenaza creíble”.

