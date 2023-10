Bellingham: “No esperaba un comienzo tan bueno”

Madrid, 7 oct (EFE).- El inglés Jude Bellingham, autor de dos goles en la victoria del Real Madrid contra Osasuna (4-0), reconoció, tras sumar diez tantos y tres asistencias en sus primeros diez partidos con el conjunto blanco, que “no esperaba un comienzo tan bueno”.

“Soy un chico seguro de mí mismo, pero no esperaba un comienzo tan bueno. Solo han sido diez partidos y habrá que mantener este nivel durante la temporada. Ahora toca ir con Inglaterra, espero conseguir dos victorias y volver al mismo ritmo”, dijo en Realmadrid TV.

“No voy a marcar en todos los partidos. Tengo que intentar mantener este nivel para ganar lo máximo”, continuó.

“A estas alturas de la temporada no se puede pedir bien. Tengo los pies en la tierra, pero hay hambre de más”, completó.

Un Bellingham que explicó su ritual antes de los partidos y rememoró sus dos tantos.

“Me gusta salir pronto para ver dónde voy a jugar, me hace sentirme tranquilo. Lo llevo haciendo durante toda mi carrera y gracias a eso entro sin nervios a los partidos”, señaló.

“El primer gol vino de una gran jugada de Modric y Carvajal, busqué un hueco dentro del área con la zurda y le pegué. En el segundo gol me entendí bien con Valverde; dos buenos goles gracias al juego del equipo”, apuntó.

