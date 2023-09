El Girona, histórico nuevo líder

Madrid, 27 sep (EFE).- El Girona aprovechó a la perfección el pinchazo del Barcelona en Mallorca y, con una remontada en La Cerámica ante el Villarreal (1-2), se encaramó por primera vez en su historia al liderato de LaLiga española.

El equipo de Míchel Sánchez encabeza la clasificación con 19 puntos, uno más que el Real Madrid, que ganó sin apuros pero sin alardes a Las Palmas (2-0), y en dos al cuadro barcelonista, que ha pasado de la primea a la tercera plaza con el 2-2 de Son Moix del martes.

El Girona, que precisamente recibirá este sábado en su feudo de Montilivi al equipo de Carlo Ancelotti, no está en la cima por casualidad, sino por capacidad, buen hacer y juego atractivo y efectivo.

Además, como demostró también en Villarreal, tiene capacidad de reacción, valentía y jugadores en un magnífico estado de forma, como del brasileño Savio, clave para la reacción después del gol del Villarreal, conseguido por Dani Parejo al transformar un penalti al inicio del segundo periodo.

Pero el sudamericano, que ya había avisado en la primera mitad, no tardó en dar el empate al ucraniano Artem Dovbyk y el gol de la victoria al defensa Eric García, que selló el a la postre definitivo 1-2, porque ni el cuadro de José Rojo ‘Pacheta’ tuvo recursos para evitar una nueva derrota en La Cerámica ni los delanteros del cuadro gerundense acierto para aprovechar alguno de los graves errores que cometió el meta sueco-danés Filip Jorgensen.

No le importó a Míchel y a su equipo, que salen aún más reforzados, con el éxito del liderato que defenderán ante un Real Madrid que se tomó un ligero desquite de los sinsabores del pasado derbi ante el Atlético de Madrid, pero solo en cuanto al resultado, porque el juego tampoco fue deslumbrante.

El italiano Carlo Ancelotti decidió hacer numerosas rotaciones. Dejó fuera del equipo inicial a Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Fran García y Lucas Vázquez, y tuvo que ser Brahim Díaz, cuyas apariciones previas ‘pedían’ más minutos, el que acabó con la resistencia de Las Palmas y de su guardameta Álvaro Valles en la prolongación del primer tiempo.

Sentenció la victoria Joselu Mato a los 54 minutos tras malograr varias opciones antes del descanso y se pudo relajar el conjunto blanco, para el que la peor noticia fue una nueva lesión, esta vez del defensa austríaco David Alaba, que se tuvo que retirar aún con 0-0 en el marcador. Incluso el alemán Antonio Rudiger acabó con un golpe y será sometido a pruebas. Si no se recupera tan solo queda un central para Montilivi, Nacho Fernández.

Repareció tras cuatro partidos Vinicius Jr y trató de agitar el ataque madridista, aunque el Real Madrid ya había levantado el pie del acelerador, consciente de que era mejor no arriesgar ante un rival, el de Xavi García Pimienta, que también presentó numerosas novedades en su once y que demostró su falta de pólvora. Es el equipo que menos goles ha marcado, tan solo dos.

En San Mamés el Getafe frenó al Athletic (2-2), que pese a ello seguirá en la ‘zona Champions’, a tres puntos del Barcelona. La expulsión con roja directa justo antes del descanso de Oihan Sancet, por una dura acción con la pierna levantada ante Diego Rico, fue clave.

El equipo de Ernesto Valverde dominaba hasta entonces gracias a un tremendo zapatazo de Yuri Berchiche (m.6), y aunque jugaba en inferioridad el Athletic supo sobreponerse al empate conseguido por el uruguayo Gastón Álvarez (m.50) a la salida de un córner con otro gran gol de Iñaki Williams (m.62).

En cambio, un remate de Juanmi Latasa (m.83) selló las tablas en el tramo final, empañado por una tangana que se tradujo en varias amarillas y la expulsión del técnico getafense, José Bordalás.

La Real Sociedad prosiguió su escalada al ganar por primera vez fuera de casa y lograr dos victorias seguidas por primera vez esta temporada. Derrotó al Valencia en Mestalla por 0-1 gracias a un tanto de Carlos Fernández (m.32) tras un magnífico reverso.

El Valencia lo intentó sin éxito desde entonces y desde inferioridad toda la segunda parte al ser expulsado por doble amarilla, justo antes del descanso, el marroquí Selim Amallah.

El Rayo Vallecano sumó su tercer partido sin perder y su segundo empate consecutivo, esta vez en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz (0-0), que volvió a tener en el meta argentino Jeremías Ledesma un seguro de vida, pero le faltó, como al cuadro de Francisco Rodríguez, acierto en ataque.

La séptima jornada concluirá este jueves con los encuentros Celta-Alavés y Osasuna-Atlético de Madrid.

José Antonio Pascual

