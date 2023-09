Messi se pierde por lesión la final de la Copa contra el Houston Dynamo

Miami, 27 sep (EFE).- Lionel Messi, que arrastraba problemas musculares, no jugará esta noche la final de la Copa US Open en la que el Inter Miami se mide con el Houston Dynamo.

El técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino aseguró en la previa de la final que iban a esperar a Messi hasta el último momento para ver si podría o no jugar.

Pero finalmente, el genio de Rosario, que lleva 11 goles en 12 partidos con el conjunto de Florida, no pudo entrar en la convocatoria para este encuentro por el título de Copa.

Como ya se esperaba, Jordi Alba tampoco está disponible en el Inter Miami por una lesión muscular.

Este es el once que ha escogido Martino para la final: Callender; Yedlin, Kryvstov, Miller, Allen; Busquets, Cremaschi, Gómez; Farías, Campana y Taylor.

Messi pidió el cambio en la primera parte del encuentro contra el Toronto del pasado 20 de septiembre (4-0), no jugó el derbi de Florida ante el Orlando City del domingo 24 (1-1) y era duda hasta el último momento para esta final.

El Inter Miami, con la ventaja de jugar en su campo (el DRV PNK Stadium), busca esta noche el segundo título de su breve historia después del que consiguió en agosto al conquistar la Leagues Cup gracias al aterrizaje triunfal de Messi, Busquets y Alba en el equipo de rosa.

Para alzar la Copa tendrá que derrotar al Houston Dynamo, que encabezan el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla, que es cuarto en la Conferencia Oeste de la MLS y que suma cinco victorias, dos empates y una derrota en sus últimos ocho encuentros.

