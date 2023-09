Meta anuncia que Xbox Cloud Gaming llegará a sus gafas de realidad virtual en diciembre

Menlo Park (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El director ejecutivo de Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Mark Zuckerberg, anunció hoy que Xbox Cloud Gaming llegará a sus gafas de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (AR), Quest, en el mes de diciembre.

“Vas a poder jugar cientos de juegos de X Xbox, incluidos títulos como Halo y Minecraft y The Elder Scrolls , y podrás hacerlo en una pantalla gigante dondequiera que vayas”, anotó Zuckerberg en el evento anual Meta Connect que se celebra hoy y mañana en su campus de Menlo Park, en Palo Alto, California.

Se sabía que Cloud Gaming llegaría a la plataforma de realidad virtual de Meta, pero hasta ahora no se había anunciado la fecha.

Zuckerberg mencionó la asociación mientras presentaba Quest 3, su nuevo set que tienen un precio de inicial de 499,99 dólares (unos 476 euros), que se pueden reservar ya y que estarán disponible en Estados Unidos este otoño.

“Es el primer visor de realidad mixta convencional y el visor más potente que jamás hayamos lanzado”, recalcó Zuckerberg.

El creador de Facebook apuntó también que Quest 3 no aísla al usuario de la realidad, ya que el kit se integra en el entorno del usuario.

“Quest 3 usa la habitación física que hay alrededor. Sólo que ahora (este espacio) es un lienzo donde se puede traer objetos digitales al mundo (real). Quest 3 comprende tu espacio. Para que puedas jugar con el mundo que te rodea. Puedes jugar a Lego Bricktales y construir tus propias creaciones en cualquier superficie plana de tu habitación”, apuntó Zuckerberg.

Meta de momento tiene el liderazgo de la RV y la RA, pero pronto se enfrentará a las gafas de realidad virtual y realidad aumentada de Apple, Apple Vision Pro, que según anunció la empresa de la manzana este mes están “en camino” de lanzarse “a principios del próximo año”.

No obstante, el precio de salida de Apple Vision Pro será mucho más elevado, 3.499 dólares.

Meta logró su mayor éxito con Quest durante la pandemia, ya que la compañía vendió 20 millones de kits Quest, principalmente Quest 2, durante el confinamiento.

Según los datos publicados por la consultora tecnológica IDC en junio los envíos de este tipo de entretenimiento disminuyeron un 54,4 % en los primeros tres meses de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, debido a las condiciones macroeconómicas y al enfriamiento del mercado tras marcar máximos en 2022.

