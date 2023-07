La Casa Blanca subraya que la cocaína se encontró en una zona muy transitada del edificio

Washington, 5 jul (EFE).- La Casa Blanca subrayó este miércoles que la cocaína hallada este fin de semana en el edificio fue detectada en una zona muy transitada y destacó que ni el presidente, Joe Biden, ni su familia se encontraban en su residencia oficial.

La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, indicó en su rueda de prensa diaria que la investigación está en manos del Servicio Secreto y confió en que las pesquisas lleguen a buen término.

“Quiero dejar muy claro que es una zona muy transitada. Es la parte por donde pasan los visitantes hacia el Ala Oeste. No tengo nada más. No voy a especular sobre quién fue”, apuntó.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, apuntó en declaraciones publicadas este martes que el domingo por la noche se cerró de forma preventiva el complejo de la Casa Blanca tras el hallazgo de “un artículo desconocido” dentro de un área de trabajo.

El análisis preliminar confirmó que esa sustancia resultó ser cocaína.

Jean-Pierre recordó que la Casa Blanca ofrece “tours” y apuntó que hubo visitas los pasados viernes, sábado y domingo. “Se está investigando lo sucedido este fin de semana. El Servicio Secreto está a cargo”, añadió.

La portavoz no quiso especificar la zona afectada y subrayó que solo puede facilitar que “es una zona muy transitada”.

Sí dejó claro que el personal de la Casa Blanca está sujeto a pautas rigurosas que incluyen pruebas de drogas y afirmó que tomarán cualquier medida que sea apropiada en cuanto se tengan las conclusiones del Servicio Secreto.

Los miembros de la División Uniformada del Servicio Secreto encontraron esa sustancia mientras realizaban rondas de vigilancia de rutina en el edificio y después de que Departamento de Bomberos de DC ordenara la evacuación se determinó rápidamente que el artículo no era peligroso, según se publicó ayer.

