Exposición de robots del japonés Sorayama abrirá el Museo del Sexo de Miami

Miami, 16 dic (EFE).- La exposición “Máquinas de deseo”, del artista japonés Hajime Sorayama, y una experiencia inmersiva de tono erótico abrirán a mediados de 2023 una extensión del Museo del Sexo de Nueva York en Miami que tendrá su sede en un antiguo almacén industrial del barrio de Allapatah.

Rediseñado por el estudio de arquitectura noruego Snøhetta, el edificio de 32.000 metros cuadrados (casi 3.000 metros cuadrados) contará con tres grandes salas de exposiciones, tiendas y un bar, según anunció el museo neoyorquino y medios de Miami.

Es la primera vez que el Museo del Sexo de Nueva York, con 20 años de historia, se extiende a otra ciudad.

La exposición inaugural de Sorayama será la primera individual en un museo estadounidense de este artista japonés, conocido sobre todo por sus grandes esculturas hiperrealistas de mujeres y por sus ilustraciones.

Soryama, que ha trabajado en proyectos de la marca de lujo Christian Dior y con el cantante The Weeknd, presentará cuatro esculturas de robots sexuales de 9 pies (2,7 metros) de alto.

El nuevo museo del barrio de Allapatah, donde coexisten plantas y almacenes industriales, viviendas populares y los más modernos espacios museísticos y culturales de la ciudad, presentará también cuando sea inaugurado en el segundo trimestre de 2023 la exposición “Modern Sex: 100 Years of Design and Decency”.

Según el medio Miami New Times, esa exposición incluirá objetos que representan los cambios en las costumbres sexuales a lo largo de un siglo.

En la tercera sala se ofrecerá “Super Funland: Journey into the Erotic Carnival”, una instalación inmersiva centrada en el erotismo en la que ha colaborado numerosos artistas y se presenta en el museo neoyorquino desde 2019.

“Nuestra programación inaugural representa a la perfección nuestras ambiciones de ser un foro que invite a la reflexión sobre el sexo y la sexualidad, y de traer a Miami una oferta cultural única, amada por el público y aclamada por la crítica”, dijo en un comunicado Daniel Gluck, director ejecutivo y fundador del Museo del Sexo.

Fundado en 2002 en la ciudad de Nueva York, el Museo del Sexo ha organizado más de 40 exposiciones para preservar y celebrar el significado cultural y la vibrante complejidad de la sexualidad humana, según señala en su página web.