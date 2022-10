Denuncian condiciones de migrantes en Texas que los hacen presa de engaños

Tweet on Twitter

Washington 21 oct (EFE).- Los migrantes en San Antonio y en El Paso (Texas) carecen de ropas, zapatos y otros artículos necesarios y esas condiciones los hacen “vulnerables” al engaño, indicó este viernes el grupo Abogados por los Derechos Civiles (LCR).

Los abogados representa a medio centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron trasladados el mes pasado por orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde Texas a Massachusetts con la promesa de que tendrían más oportunidades en ese estado norteño.

Esta organización envió una delegación a Texas y a México para observar las condiciones en que viven miles de migrantes, y la ayuda que reciben de grupos civiles.

LCR inició el mes pasado una querella ante tribunales federales contra el gobernador DeSantis y funcionarios de su gobierno acusándolos por “su plan fraudulento y discriminatorio para transportar a casi 50 inmigrantes vulnerables” a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

En San Antonio, la delegación de LCR visitó el sitio donde a esos migrantes se presentó una mujer llamada “Perla” que les prometió ayuda y empleos si aceptaban el traslado a Massachusetts.

A principios de octubre el diario The New York Times identificó a esa mujer como Perla Huerta, una ex enfermera de combate y agente de contrainteligencia dada de baja recientemente después de dos décadas de servicio en el Ejército de Estados Unidos.

En las cercanías del Centro de Recursos para Migrantes de San Antonio, los delegados de LCR encontraron familias e individuos que expresaron su gratitud para ese centro de asistencia, pero indicaron que seguían sin calzado, ropas y otros artículos de primera necesidad.

Los delegados de LCR “observaron directamente la vulnerabilidad de los migrantes recientes, en su mayoría al borde del desamparo, con brazaletes que indican el límite de tres días para estancias en el Centro de Recursos para Migrantes”, indicó un comunicado.

En El Paso los visitantes recorrieron albergues incluidos la Coalición Sin Fronteras para los Desamparados, que es el Centro de Bienvenida al Migrante administrado por el municipio.

“Comprobamos que si bien ha habido mejor coordinación entre los centros de recursos para migrantes y las autoridades locales de El Paso en meses recientes, todavía ha problemas que deben superarse”, añadió.

El comunicado señaló que en Ciudad Juárez (México) los delegados de LCR observaron directamente cómo la política reciente del gobierno de Joe Bidenpara los venezolanos “está exacerbando las penurias y sufrimientos de quienes huyen de Venezuela”.

El Gobierno de EE.UU. anunció la semana pasada un plan que beneficiará de forma temporal a 24.000 migrantres que lleguen por avión, pero que devuelve a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular.

“Muchos venezolanos, incluidas familias con niños están varados en México sin acceso a comida, albergue, cuidados médicos o protección para inmigrantes”, añadió el grupo de abogados.