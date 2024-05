Unos 250 migrantes hondureños y venezolanos salen en caravana hacia EE.UU. desde Honduras

Tegucigalpa, 15 may (EFE).- Un grupo de unos 250 migrantes, entre hondureños y venezolanos, salió este miércoles hacia el punto de Corinto, fronterizo con Guatemala, como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.

Los migrantes salieron a pie de la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante de Honduras, con la esperanza de alcanzar el sueño americano.

El grupo se concentró la noche del martes en la terminal de autobuses con la idea de salir en caravana, en la que van mujeres con niños pequeños, algunas en grupos familiares o de amigos, de varias regiones del país centroamericano, así como muchos venezolanos.

En el caso de los migrantes hondureños, son miles los que se han ido en caravanas, desde la primera, en octubre de 2018, por el punto fronterizo de Agua Caliente, en el occidente de su país, y por Corinto.

Según el relato de varios de los hondureños, la falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que se van del país.

“Buscamos un mejor futuro, en el país no hay trabajo” dijo uno de los migrantes que se identificó solo como Sofía, quien señaló que procede de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Otro migrante, identificado solo como Carlos, señaló a medios locales que se va del país por “falta de trabajo y por la violencia”.

Carlos dijo que se va de Honduras porque “la señora nos mintió”, en alusión a las promesas no cumplidas por la presidenta del país, Xiomara Castro, y que viaja con dos amigos, que proceden de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

Diferentes sectores consideran que Castro no ha cumplido con la promesa, que hizo en campaña y al asumir el poder, de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas para que no sigan abandonando su país en busca de oportunidades en México y Estados Unidos.

Según organismos de derechos humanos, a diario entre 700 y 1.000 hondureños abandonan su país por la falta de empleo y la inseguridad, con una violencia criminal que deja al menos diez muertos diarios.

