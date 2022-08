La inflación general de México sube a 8,15 % en julio, mayor nivel desde 2001

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- La tasa de inflación general en México se elevó en julio al ubicarse en 8,15 % anual, su mayor nivel para un mes desde 2001, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un avance mensual de 0,74 % frente a junio, cuando la inflación general fue de 7,99 % anual, según detalló el organismo autónomo.

La inflación se había desacelerado en mayo al 7,65 % tras haber registrado un 7,68 % en abril, su entonces mayor nivel desde enero de 2001.

En julio de 2021, hace justo un año, hubo un aumento mensual del 0,59 % en el IPC, con lo que la inflación quedó entonces en el 5,81 %, indicó el Inegi.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, aumentó el 0,62 % mensual y dejó la tasa anual en el 7,65 %, con lo que acumula 20 meses consecutivos de incremento.

Mientras que la partida de no subyacentes aumentó un 1,09 % a tasa mensual y un 9,65 % interanual.

POR GRUPOS Y PRODUCTOS

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías tuvieron un avance mensual de 0,72 % y los servicios crecieron un 0,5 %, con una tasa anual del 10,07 % y del 4,90 %, respectivamente.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 1,64 % respecto al mes anterior y un 16,05 % anual, mientras que el rubro de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevó un 0,63 % mensual y un 4,76 % año contra año.

Dentro de los agropecuarios, resaltaron las frutas y verduras, que aumentaron un sustancial 2,38 % mensual y un 16,16 % anual.

Mientras que los precios de los energéticos subieron en julio un 0,53 % mensual y un 4,68 % anual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, subió un 0,81 % mensual, y un 8,66 % interanual.

Por grupo de consumo, los productos con las mayores subidas anuales fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (14,15 %), los restaurantes y hoteles (10,25 %), y los bienes y servicios diversos (9,12 %).

Los productos genéricos con los mayores aumentos mensuales fueron el tomate verde (20,41 %), la naranja (15,51 %) y la cebolla (13,79 %).

El Inegi también anunció que en julio el índice de precios al productor, incluyendo el petróleo, presentó tuvo un avance mensual del 0,48 % y una variación anual del 6,43 %.

INFLACIÓN IMPARABLE

Los precios al consumidor cerraron 2021 con una subida del 7,36 %, un nivel no visto en dos décadas, ante el alza de insumos básicos como los agropecuarios o la energía.

La inflación de 2020 cerró en un 3,15 %, mientras que en 2019 la inflación fue del 2,83 %.

La meta del Banco de México es del 3 % anual, por lo que el banco banco central ha elevado 9 veces consecutivas la tasa de interés, hasta el 7,75 %, y este próximo jueves anunciará una nueva decisión monetaria.