La compra de entradas de conciertos de Bad Bunny causa revuelo en Puerto Rico

San Juan, 7 jul (EFE).- Ante las decenas de personas que se congregaron con días de antelación para comprar entradas de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, la producción del evento anunció este jueves que la fila oficial no se abrirá hasta mañana y que no servirá llegar antes.



Según informaron en un comunicado los productores de los espectáculos del 28, 29 y 30 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, la fila oficial empieza este viernes a las 10.00 hora local (14.00 GMT).



“Las personas que lleguen antes de esta fecha no contarán como parte de la fila oficial y no podrán comprar boletos”, indicó la nota con el objetivo de evitar las aglomeraciones en torno al Coliseo.



La venta de boletos para los conciertos “Un Verano Sin Ti” comenzará el sábado a las 08.00 (12.00 GMT) y será única y exclusivamente por orden de llegada.



Esta notificación llega en respuesta a que ayer decenas de fanáticos del artista empezaron a hacer fila para adquirir las entradas, siendo la primera una mujer que se acomodó en una silla de playa frente a la boletería.



La fémina contó que se iba a dar el relevo con otras amistades, pero la producción del evento insistió hoy que “no se permitirán los relevos de turnos”.



Para evitar que la fila se convierta asimismo en un picnic, los organizadores advirtieron que se permitirá llevar algo de comida y agua, pero no neveras.



Además, el máximo número de boletos que se podrá adquirir por persona es de cuatro.

Para asistir a los conciertos, se va a exigir la pauta completa de vacunación contra la covid-19 o una prueba PCR o de antígenos negativa.



Fue el propio Bad Bunny quien anunció estas tres presentaciones especiales en su tierra el pasado 2 de julio durante una transmisión en vivo por Instagram.



Luego de estos tres espectáculos, Bad Bunny arrancará oficialmente el 5 de agosto en Orlando, Florida (EE.UU.), su gira “World’s Hottest Tour”, que culminará el 10 de diciembre en Ciudad de México.

El artista boricua ofreció en diciembre pasado dos conciertos especiales, titulados “P FKN R”, en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, para los que se vendieron todas las entradas.