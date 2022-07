Piratean la cuenta en Instagram de Disneyland con mensajes “ofensivos”

Miami, 7 jun (EFE).- La cuenta en Instagram del parque Disneyland de Anaheim (California) fue pirateada este jueves por alguien que se identificó como David Do y publicó varios mensajes con palabras ofensivas, que al poco tiempo fueron retirados.



Entre otras cosas, David Do escribió que está cansado de que los empleados de Disneyland se rían de que tiene “el pene pequeño” y dijo que piratear la cuenta era su “venganza”.



En otros afirma que inventó el covid-19 y culpó a Wuhan, la ciudad china donde se inició la pandemia.

Hasta ahora Disney no ha reaccionado oficialmente, por lo que se desconoce si retiró los mensajes o el mismo David Do u otra persona los borraron.



Seguidores de Disneyland en Instagram alertaron de lo ocurrido y capturaron imágenes de la cuenta con los mensajes del pirata, que también publicó unos supuestos “selfies”, en los que se ve a un joven con rasgos asiáticos.



Es el caso de Kelly Coffey, que tiene una página web dedicada a noticias del parque californiano de Disney, titulada “Inside Magic” (Desde el interior de la magia).



Según Coffey, esta mañana había en la cuenta dos “historias” y cuatro mensajes que “claramente no habían sido publicados por Disney”, pues eran “extremadamente ofensivos”.



Coffey publicó fotografías donde se ven los mensajes del pirata, los cuales ahora ya no están en la cuenta.

El canal de televisión WSTP del sur de Florida indicó que los mensajes ya retirados fueron puestos en el intervalo de una hora y que uno de ellos tenía un enlace a una cuenta privada de Instagram cuyo perfil tenía la foto de la misma persona que se hizo los selfies publicados en la cuenta de Disneyland.