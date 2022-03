Ellen DeGeneres terminará su programa en mayo

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 16 mar (EFE News).- La cómica y presentadora Ellen DeGeneres dejará de presentar “The Ellen DeGeneres Show” a partir del 26 de mayo, poniendo fin a uno de los programas más influyentes de la televisión estadounidense y en el resto del mundo.

Michelle Obama, Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton y Kim Kardashian serán algunos de los últimos invitados que pasarán por el plató.

Además, la mujer de DeGeneres, la actriz Portia de Rossi, también participará en el final del programa.

La cómica ya anunció el año pasado el final de su popular formato, cuya influencia llegó a todo el mundo gracias a invitados de primer nivel como Penélope Cruz, Britney Spears y el presidente de EE.UU., Joe Biden.

“Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”, explicó la presentadora al diario The Hollywood Reporter.

“The Ellen DeGeneres Show” lleva en emisión desde 2003, ha sido nominado a los Emmy en 171 ocasiones (con 61 estatuillas conseguidas) y actualmente concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios, a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube y otras plataformas internacionales.

A pesar de su indudable éxito, el formato acusaba una bajada de audiencia desde que en 2019 se hicieran públicos varios informes que detallaban un ambiente laboral tóxico en la producción del programa.

Después de que el diario digital BuzzFeed publicara un reportaje en el que antiguos empleados del programa acusaban al equipo de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”, la imagen de DeGeneres quedó manchada y llegó a perder un millón de espectadores.

El pasado verano, la presentadora pidió perdón a su equipo en una carta pública.

La cómica ya quiso terminar su contrato en 2019, pero finalmente lo alargó hasta 2022, aunque ya no habrá más prórrogas.