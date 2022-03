¿El último clásico de Marcelo?

Madrid, 18 mar (EFE).- El brasileño Marcelo ha disputado 31 clásicos con el Real Madrid contra el Barcelona y este domingo afronta el que, presumiblemente, será el último de su carrera. La ausencia por lesión del francés Ferland Mendy aumenta sus posibilidades de participar, aunque fue el español Nacho Fernández el elegido en la remontada frente al París Saint-Germain para ocupar dicha posición en el precedente más reciente.

El primer capitán del Real Madrid acaba contrato a final de esta temporada con el club al que llegó en enero de 2007 y no hay visos de que vaya a ser ampliado, por lo que vivirá este domingo uno de sus días más especiales de lo que queda de temporada.

Por delante aún la andadura europea, en la que este viernes el Real Madrid quedó emparejado con el Chelsea, y conquistar la que sería su sexta Liga, en la que el equipo blanco es líder con diez puntos de ventaja sobre el Sevilla.

De lograrlo, se convertiría en el futbolista con más títulos en la historia del club, superando al recientemente fallecido Paco Gento. Actualmente tiene 23: cinco Ligas, cuatro ‘Champions’, dos Copas del Rey, cuatro Mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa y cinco Supercopas de España.

Ser el jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid es situar su nombre en los principales lugares de la historia. Un Marcelo que llegó con solo 18 años, que fue apadrinado por un Roberto Carlos con el que, por posición y nacionalidad se le comparó, y al que ha acabado retando en la discusión sobre el mejor lateral izquierdo de la historia del conjunto blanco.

Una trayectoria que su afición le agradece siempre que puede. Clara muestra de ello fue el pasado 6 de marzo, cuando el técnico italiano Carlo Ancelotti le sustituyó en el minuto 84 del partido frente al Granada en el Bernabéu. El público le brindó una sonora ovación que hizo llorar a Marcelo.

“Estoy muy contento. En quince años que llevo aquí no puedo decir otra cosa que agradecer a la afición del Madrid. Hoy ha sido otra noche muy bonita. He vivido muchas noches aquí con ovaciones y el cariño que la afición tiene conmigo es brutal”, comentó emocionado tras el encuentro.

El brasileño vive una temporada difícil en cuanto a participación. Solo cinco titularidades en 14 partidos en los que ha participado, sumando 569 minutos en total. Un papel de secundario, superado por Mendy y en las lesiones de este, por Nacho en los duelos grandes. Estadísticas que le invitan a poner punto final a su etapa en el Real Madrid al final de esta campaña con 33 años.

Antes, este domingo, en caso de participar, sumaría otro clásico en su haber, el que sería el número 32 de una lista que lidera el que fue capitán del Real Madrid hasta el pasado verano, Sergio Ramos, con 45.

Manolo Sanchís y Paco Gento, con 42, le preceden. También un futbolista de la plantilla actual y cuya participación estará en duda hasta última hora por lesión, el francés Karim Benzema (38). Uno menos suman los españoles Iker Casillas, Raúl González y Fernando Hierro.

De los 31 clásicos, Marcelo guarda buenos y malos recuerdos. A nivel estadístico, los clásicos no le han salido favorables, ya que ha perdido casi la mitad (15), ganado 9 y empatado 7. Su último gran recuerdo sobre el terreno de juego, a nivel individual, se remonta al último clásico disputado en el Santiago Bernabéu el pasado 1 de marzo de 2020.

Ganó una carrera al argentino Leo Messi en una acción aún con 1-0 en el marcador (acabó 2-0 el partido) y que el brasileño celebró con rabia, como si de un gol definitorio se tratase.

Sensación que intentará repetir este domingo en un clásico en el que la baja de Mendy le hace tener más posibilidades de participar, aunque Nacho aparezca en los planes de Ancelotti como, si no hay contratiempo de última hora, la opción favorita para ocupar el carril izquierdo de inicio. Si así fuese, habrá tiempo para un guiño del técnico italiano a un jugador que ya es leyenda del club.

