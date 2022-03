Muerte de latinos por asma en EEUU duplica la de la población blanca

Tweet on Twitter

Washington, 26 feb (EFE).- Los latinos y los afroamericanos enfrentan peores tasas de emergencias hospitalarias por asma y el doble de muertes en comparación con los blancos, pero pueden disminuir esa incidencia con una ayuda e instrucción de medicamentos personalizada, según un estudio que publica este sábado la revista New England Journal of Medicine.

“Persiste en Estados Unidos una carga desproporcionada de asma entre las poblaciones con menos atención”, indicó Elliot Israel, director de Investigación Clínica en la división Pulmonar del Brigham and Women’s Hospital.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU., la tasa de asma es del 6,8 % entre todos los hispanos, pero sube al 16,1 % entre las personas de origen puertorriqueño y baja al 5,4 % entre aquellos de raíces mexicanas.

Entre los afroamericanos la tasa de asma es del 11,2 % y entre la población blanca es del 7,7 %, según los CDC.

El artículo señala que además de la mayor concurrencia a las salas de emergencia, los afroamericano y latinos tienen tasas más altas de hospitalización por asma, y un índice dos veces más alto que los blancos de muerte por esa enfermedad.

Dentro del método desarrollado por los investigadores los pacientes afroamericanos e hispanos con asma recibieron una sesión de instrucción sobre el uso de corticosterorides inhalados cuando emplearon un alivio o nebulizador del asma además de los medicamentos administrados para la enfermedad.

Los investigadores demostraron que esta intervención novedosa disminuye en un 15 % el riesgo de ataques asmáticos (0,13 exacerbaciones por paciente por año), una disminución de los síntomas de asma y en los días de discapacidad.

El método se denomina PREPARE, un acrónimo por los términos en inglés para “alivio del asma gestionado por la persona”.

“Los resultados de las pruebas de PREPARE nos muestran que podemos ayudar a reducir el impacto del asma mediante la intervención simple, centrada en el paciente, en la cual los pacientes emplean los corticosteroides inhalados cuando usan inhaladores o nebulizadores para tratar los síntomas”.

PREPARE fue un estudio pragmático y aleatorio que se llevó a cabo entre noviembre de 2017 y abril de 2021 en 19 sitios en Estados Unidos y Puerto Rico e incluyó a 1.201 adultos con asma de moderado a grave. Los participantes estuvieron bajo observación durante 15 meses.

“Esta intervención es eficaz, fácil de aplicar y de usar, y tiene un costo bajo”, añadió.

Uno de los aspectos únicos de la prueba de PREPARE fue el grado de participación y gestión de los pacientes en el diseño y la aplicación del método. Los investigadores colaboraron con adultos latinos y negros asmáticos como asimismo con las personas que les dan cuidado.

“Lo que fue distinto en este estudio es que nos hemos enfocado exclusivamente en poblaciones de pacientes que encaran disparidades significativas en los resultados del asma y los incluimos para optimizar el estudio”, señaló Juan Carlos Cardet, de la Universidad del Sur de Florida, y uno de los participantes en el trabajo.