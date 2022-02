Madre de Florida halla a su hija de 2 años sola y encerrada en la guardería

Miami, 18 feb (EFE).- El caso de una niña de dos años a la que su madre fue a recoger a una guardería en Plantation (sureste de Florida) y se encontró con que los empleados habían echado el cierre y la habían dejado encerrada, con las luces apagadas y sola sigue resonando días después en los medios y las redes.

Según el canal local de CBS en Miami, los servicios de protección infantil de la Oficina del Alguacil del condado Broward van a abrir una investigación, mientras que la dirección de la guardería aseveró que ha tomado medidas para que no vuelva a ocurrir.

Stephanie Martínez, la madre de la pequeña, llegó el miércoles con media hora de retraso a recogerla a la guardería KinderCare Child Care Center en Plantation y se encontró con el lugar cerrado y sin luz.

Según su relato, fue golpeando en las ventanas del edificio hasta que pasado un tiempo vio a su hija a través del vidrio de una de ellas y llamó al teléfono de emergencia.

Los bomberos se personaron y sin romper la puerta lograron abrirla y sacar a la niña que estaba a salvo y no presentaba signos de haberse alterado por la situación, según el informe policial.

Las imágenes de la operación se publicaron en las redes y en una de ellas se ve a una niña detrás de una puerta acristalada cerrada, tal como la encontraron los bomberos.

La madre dijo que no recibió una llamada de la guardería para advertirle de que se había hecho tarde y debía apurarse.

El horario de la guardería es hasta las seis de la tarde y según los informes policiales, la madre llegó una media hora después.

La guardería divulgó un comunicado en el que subraya que la seguridad de los niños es su principal preocupación y anunció que las personas involucradas en este caso han sido apartadas de sus puestos hasta que investigue lo sucedido.

“Mientras esas investigaciones se llevan a cabo, tomaremos inmediatamente medidas para garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir”, agregó.

La guardería indicó también que los maestros y el personal van a recibir capacitación adicional para “la supervisión adecuada de los niños” y “las mejores prácticas de cuidado infantil”.