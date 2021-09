SpaceX abrió las puertas del espacio a los civiles con histórico lanzamiento

Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE News).- La “histórica” misión Inspiration4 de la compañía privada estadounidense SpaceX, que puso hoy por primera vez en el espacio a cuatro civiles, allanó el camino espacial para aquellos que no son astronautas profesionales.

Una cápsula Dragon de la compañía de Elon Musk despegó exitosamente este miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) con la primera tripulación totalmente civil, compuesta de dos mujeres y dos hombres, para orbitar la Tierra durante tres días.

Sin astronautas de por medio, la “histórica” misión busca que en un futuro “el espacio sea más accesible para todos los que deseen ir”, expresó Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX tras el hito espacial.

Esta misión de personas comunes y corrientes, pero caritativas, pues todas se sumaron a la recaudación de fondos para un hospital infantil, partió el miércoles de Florida a las 20.02 (00.02 GMT del jueves) como estaba previsto.

El despegue de la cápsula se produjo en el Centro Espacial Kennedy impulsada por un cohete Falcon 9 que ya se había usado anteriormente (el B1062), también de SpaceX.

Este paso histórico para los viajes espaciales privados da continuidad a varios meses de gran actividad de la agencia espacial estadounidense NASA gracias a los cohetes y las cápsulas reutilizables de SpaceX, que reducen los costos de las nuevas misiones comerciales, que comenzaron desde 2020.

Pero esta vez los tripulantes son el multimillonario y piloto Jared Isaacman, el ingeniero aeronáutico Chris Sembroski, la asistente médica Hayley Arceneaux, quien es una sobreviviente de cáncer, y la científica y educadora Sian Proctor.

Los cuatro civiles, que recibieron entrenamiento durante seis meses sobre maniobras en gravedad cero, ahora surcarán la Tierra a una velocidad de unos 28.160 kilómetros por hora y darán una vuelta a este planeta cada 90 minutos.

Isaacman, de 38 años, Sembroski (42), Arceneaux (29) y Proctor (51) fueron además preparados para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales y trajes espaciales, así como simulaciones de misiones parciales y completas.

MISIÓN CARITATIVA A GRAN ALTURA

A diferencia de las misiones comerciales anteriores, que se han encargado especialmente de llevar astronautas y carga a las Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés), esta nueva misión lleva a los civiles a una distancia de la Tierra superior a la de dicho laboratorio internacional de microgravedad.

Alcanzarán un altura de unos 575 kilómetros de la Tierra (357 millas), unos 160 kilómetros (100 millas) más que la EEI, “más lejos que cualquier otro vuelo espacial humano desde las misiones del Hubble (540 kilómetros)”, según SpaceX.

Este recorrido es también superior a los viajes suborbitales que hicieron recientemente a una velocidad tres veces la del sonido los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos, los líderes de la compañías espaciales Virgin y Blue Origin, respectivamente, que experimentaron la ingravidez por unos pocos minutos.

Inspiration4 es la cuarta misión tripulada para SpaceX, pero la primera que no transporta astronautas capacitados profesionalmente, y además tiene la meta de recaudar 200 millones de dólares para el hospital infantil de investigación St. Jude, en Memphis (Tennessee).

Isaacman, fundador de Shift4 Payments, pagó el vuelo del Dragon, donó dos de los pasajes al hospital y el cuarto pasaje fue para el empresario ganador de un concurso en el que también se recaudaron fondos para dicha institución sanitaria.

Durante la transmisión previa al lanzamiento, Arceneaux, quien fue diagnosticada a los 10 años con cáncer de huesos y es la estadounidense más joven en ir al espacio, se mostró orgullosa de la misión.

Arceneaux, que fue tratada de niña en el St. Jude y también la primera persona con una prótesis en viajar al espacio (que reemplazó parte de su fémur), dijo que se siente orgullosa de representar a aquellos “que no son perfectos físicamente”.

SpaceX explicó que la tripulación llevará a cabo una investigación científica diseñada para promover la salud humana en la Tierra y durante futuros vuelos espaciales de larga duración.

Por su parte Proctor, la otra mujer de la tripulación, se mostró feliz de ser la “primera mujer piloto de raza negra de un vuelo espacial”.

En medio de gritos y aplausos desde el centro de control se cumplieron hoy todas las etapas del lanzamiento de la misión, gracias a unas condiciones meteorológicas favorables.

La parte reutilizable del cohete Falcon 9 se posó pocos minutos después del despegue en la plataforma “Just Read the Instructions” de SpaceX, en el Océano Atlántico.

El Dragon reutilizado hoy es el Resilience, el cual tuvo a cargo en 2020 la primera misión de astronautas de larga duración de la NASA a la EEI que se lanzó desde suelo estadounidense tras nueve años de sequía desde el final del programa de transbordadores en 2011.

El viaje orbital que comenzó hoy, comandado por Isaacman, durará tres días y terminará con la caída de la cápsula Dragon al océano Atlántico en la costa de Florida con ayuda de paracaídas.