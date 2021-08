Miles de padres en EEUU recelan de recibir dinero del crédito por hijos

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 7 ago (EFE News).- Además de los esfuerzos para terminar con las dudas sobre la vacunación contra la covid-19, funcionarios y legisladores demócratas están lidiando ahora con la incertidumbre que familias tienen sobre el crédito fiscal por hijos que comenzó a distribuirse el mes pasado, pero que miles de padres aún dudan en recibir.

La Administración del presidente Joe Biden amplió el pago del Crédito Tributario por Hijo (CTC) como parte de su plan de reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia.

El programa comenzó el pasado 15 de julio a distribuir pagos mensuales a los adultos elegibles con hijos dependientes, según lo establecido por el plan de rescate fiscal de 1,9 billones de dólares firmado en marzo pasado por Biden.

El CTC incluye hasta 300 dólares por mes por niño menor de 6 años, y 250 dólares por mes por menores de 6 a 17 años. En total, las familias pueden recibir hasta 3.600 por niño menor de 6 años y 3.000 por niños de 6 a 17 años.

No obstante, miles de padres de familia han expresado sus dudas sobre recibir el pago, especialmente entre los padres indocumentados.

Un informe reciente indica que aproximadamente cuatro millones o más de niños elegibles para los pagos podrían estar quedando en desventaja, según el Center on Budget and Policy Priorities.

En entrevista con Efe, el congresista demócrata Tony Cárdenas dijo que se están duplicando los esfuerzos para no dejar a ninguna familia elegible sin este beneficio, y despejar las dudas e incertidumbre que ha generado este crédito.

El legislador contó que escuchó el caso de una residente de su distrito en California, madre de tres, dos de ellos menores, que calificó para recibir un cheque mensual de 550 dólares pero que cuando recibió el dinero por correo su hija mayor lo rompió argumentando que era un truco.

“Este es un dinero que les pertenece. No es una trampa”, subrayó Cárdenas, para agregar que pide que el mensaje se entienda y se disperse por la comunidad. “Dígale a sus amigos, a sus vecinos”, declaró.

“Ese es dinero que es para ustedes, para pagar comida, su renta, la ropa de los niños. No lo dejen perder”, insistió.

Otra de las razones por las que los padres dudan en iniciar el proceso de inscripción es el temor de divulgar su información financiera personal al Gobierno, pensando que esto pueda dañarlos de alguna manera, lo que incluye a los indocumentados.

Cárdenas aclaró que este programa incluye a las familias inmigrantes sin documentos. El único requisito es tener un número de identificación de contribuyente (ITIN) y presentar una declaración de impuestos.

Para las familias que no suelen hacer sus declaraciones de impuestos y, por tanto, no están registradas, el Servicio de Recaudación Interna (IRS) tiene una herramienta en línea donde los padres pueden enviar su información.

En Estados Unidos cerca de 2,3 millones de niños no aparecen en las declaraciones de impuestos pero sí tienen un seguro médico, de acuerdo con cifras de Center on Budget and Policy Priorities. A los padres de estos niños está dirigido el mensaje de los legisladores demócratas.

El CTC favorecería a cerca de 90 % de los niños en Estados Unidos, incluidos los hijos de indocumentados.

Cárdenas insistió en que aquellas personas que tengan dudas deberían consultar con sus congresistas para buscar información. “Y si la oficina de su congresista no le atiende, llame a las oficinas de los legisladores hispanos. Nosotros vamos a ayudarte”, insiste.

El próximo pago de CTC comenzará a recibirse desde el próximo viernes 13 de agosto. Este es el segundo pago de seis que recibirán los beneficiarios el día 15 de cada mes hasta diciembre de 2021.

Los padres de familia también pueden optar por no recibir los pagos mensuales y recibir el dinero el próximo año. El IRS ha habilitado una página para realizarlo.