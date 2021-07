Las fuerzas del orden locales están preocupadas por la entrada en vigor de las nuevas leyes de reforma policial

Q13 FOX NEWS – OLYMPIA, Wash. – Este fin de semana entrarán en vigor nuevas leyes de reforma policial en todo Washington, y algunas agencias de aplicación de la ley están preocupadas porque estos cambios ralentizarán su capacidad para brindar justicia a la comunidad.

A principios de este año, el gobernador Jay Inslee promulgó una docena de nuevos proyectos de ley de reforma policial. Las nuevas leyes tienen como objetivo hacer que la aplicación de la ley sea más transparente y responsable.

Una de las nuevas leyes, el Proyecto de Ley 1310 de la Cámara de Representantes, se centra en el uso de la fuerza.

La nueva ley ahora requiere que la policía y los diputados tengan aún más certeza que nunca cuando se aplica el uso de la fuerza. Sin embargo, a algunas agencias les preocupa que estos cambios ralenticen la forma en que pueden responder a los delitos.

“Vamos a tener que pensar fuera de la caja sobre cómo podemos cambiar nuestras tácticas para detener a la gente sin detener a la gente”, dijo el sargento Darren Moss del Departamento del Sheriff del condado de Pierce.

Moss dice que anteriormente, las fuerzas del orden solo tenían que tener “sospechas razonables” para actuar, pero ahora se necesita “causa probable” para usar la fuerza.

Moss explicó la diferencia entre los dos con estos ejemplos. Dice que una sospecha razonable es detener a alguien por robo porque coincide con la descripción del sospechoso. Moss agregó que la causa probable es detener a alguien por robo porque coincide con la descripción del sospechoso, y también tiene los artículos que han sido robados.

Moss dice que con este cambio, permitirá que algunos malos se escapen.

“Las personas que podrían pensar en correr, ahora saben que las fuerzas del orden no podrán hacer nada para detenerlas, a menos que tengan esta causa probable, que llevará un poco más de tiempo”, dijo.

Otras agencias locales también están preocupadas por estos próximos cambios. Tanto la Oficina del Sheriff del Condado de Snohomish como el Departamento de Policía de Arlington publicaron avisos en sus comunidades sobre los próximos cambios y cómo afectarán los servicios que pueden brindar.

Moss dice que a pesar de estos cambios, el Departamento del Sheriff del condado de Pierce continuará trabajando para proteger y servir a la comunidad.

“El departamento del alguacil todavía se esforzará por seguir adelante. Seguiremos saliendo y haciendo nuestro trabajo para proteger nuestra comunidad, brindar un gran servicio para nuestra comunidad. Queremos que la comunidad sepa que si usted no satisfechos con la forma en que van las cosas, no es que no queramos hacer ciertas cosas, es que las leyes han cambiado y no podemos hacer ciertas cosas ”, dijo Moss.

Q13 News habló con el personal de la oficina del gobernador sobre estas preocupaciones. El personal dice que están trabajando para abordar estos problemas esta semana.