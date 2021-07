Estados Unidos, con 19 jugadores de la MLS, buscará el título en la Copa Oro 2021

Chicago (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Diecinueve jugadores de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) harán parte de la selección de Estados Unidos que disputará este mes la Copa Oro 2021 de la Concacaf, tras darse a conocer este jueves la lista de los 23 convocados.

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se decidió por el talento de la MLS con el que tratará de conseguir el séptimo título del torneo bianual más importante de la Concacaf, que no gana desde el 2017.

Estados Unidos comienza su andadura dentro del Grupo B, donde también estarán las selecciones de Canadá, Martinica y un equipo por determinar que emergerá de la Ronda Preliminar que podría ser el de Barbados, Bermuda, Haití o San Vicente y las Granadinas.

El equipo de Estados Unidos jugará todos los partidos del Grupo B en el Children’s Mercy Park, el campo del Sporting Kansas City, de la MLS.

Un jugador lesionado puede ser reemplazado en la lista hasta 24 horas antes de su primer partido del 11 de julio contra el equipo de la Ronda Preliminar, aunque cualquier reemplazo debe provenir de la lista preliminar de 60 jugadores.

“Nuestra prioridad es ganar la Copa Oro. Cada vez que competimos por un trofeo, queremos ganarlo”, señaló Berhalter en un comunicado. “Va a requerir un gran esfuerzo por parte del grupo, pero sin duda es uno de nuestros objetivos. Sabemos que los partidos van a ser difíciles, y mientras miramos la lista para este torneo, nos enfocamos en los muchachos que están en forma y pueden ayudar al equipo a ganar”.

Trece clubes diferentes de la MLS están representados en la lista de la selección, o poco menos de la mitad de la liga. Atlanta United y Colorado Rapids lideran la lista con tres jugadores cada uno, mientras que D.C. United y New York City FC tienen dos jugadores cada uno.

Algunos jugadores destacados de la MLS son el portero del New England Revolution Matt Turner; el mediocampista del LA Galaxy Sebastian Lletget y el delantero del Orlando City SC Daryl Dike.

También habrá 12 jugadores que tendrán la oportunidad de hacer su debut en la competencia oficial con Estados Unidos.

La final de la Copa Oro se llevará a cabo el 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Lista de convocados por Berhalter:

Porteros: Brad Guzan (Atlanta United), Sean Johnson (New York City FC) y Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: George Bello (Atlanta United), Reggie Cannon (Boavista), Shaq Moore (Tenerife), Donovan Pines (D.C. United), Miles Robinson (Atlanta United), James Sands (New York City FC), Sam Vines (Colorado Rapids) y Walker Zimmerman (Nashville SC).

Mediocampistas: Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Gianluca Busio (Sporting Kansas City), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Eryk Williamson (Portland Timbers) y Jackson Yueill (San Jose Earthquakes).

Delanteros: Paul Arriola (D.C. United), Daryl Dike (Orlando City SC), Nicholas Gioacchini (Caen Matthew Hoppe), Schalke Jonathan Lewis (Colorado Rapids) y Gyasi Zardes (Columbus Crew).