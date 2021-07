CBP avisa del calor mortal que pueden sufrir los migrantes al cruzar frontera

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 1 jul (EFE News).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió este jueves que, a medida que las temperaturas se elevan en la frontera sur, las peligrosas condiciones ambientales representan un riesgo mortal para los migrantes que tratan de cruzar ilegalmente la divisoria con México.

Como ejemplo, la agencia indicó en un boletín que desde el inicio del actual año fiscal, el 1 de octubre de 2020, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Sector Del Río, en Texas, han recuperado los cadáveres de 24 migrantes que fallecieron a causa del calor.

También rescataron a 770 migrantes que estaban en dificultades relacionadas con las altas temperaturas.

La CBP subrayó que el Sector Del Río tiene en operación varias balizas de rescate cuyo objetivo es salvar vidas.

“Cada baliza está equipada con una caja de señalización que se activa al presionar un gran botón rojo. Las instrucciones se muestran en inglés y español e incluyen una guía gráfica para quienes no pueden leer o escribir”, precisó.

Asimismo, las llamadas de rescate son coordinadas a través de despachadores del número de emergencias 911 en los condados.

“Para evitar muerte o daños por deshidratación grave, una persona que camina a través del terreno en el calor del verano debe consumir no menos de dos galones de agua al día. La persona promedio no puede llevar agua suficiente para evitar una deshidratación potencialmente mortal a lo largo de varios días a la intemperie”, puntualizó.