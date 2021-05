Biden: vacunarse no es algo demócrata o republicano, se basa en la ciencia

Washington, 4 may (EFE Nwws).- El presidente, Joe Biden, pidió este martes dejar a un lado las reticencias a la vacunación contra la covid-19 y rechazó cualquier connotación política en la inmunización. “Vacunarse no es demócrata o republicano, la ciencia está detrás de las vacunas”, dijo.

En su discurso en la Casa Blanca para anunciar la nueva fase de vacunación, Biden también reclamó que se sigan manteniendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para prevenir los contagios y ayudar, junto con las vacunaciones, a acabar con la pandemia.

El mandatario estadounidense hizo esta reflexión durante el discurso que dio en la Casa Blanca para alcanzar los nuevos objetivos de vacunación.

Aunque la vacunación en el país va a buen ritmo, también se desacelera porque hay territorios y comunidades más reacios a la inoculación, y entre los nuevos objetivos del Gobierno está el de convencer a escépticos e informar sobre la importancia de inmunizarse.

Por eso Biden agradeció a líderes del partido de la oposición, el republicano, por vacunarse y defender la necesidad de hacerlo, e insistió en que esta no es una cuestión de un partido u otro, sino una necesidad basada en evidencias científicas.

Biden aseguró por otro lado que vacunarse en Estados Unidos será “más fácil que nunca” en esta fase en la que el Gobierno se ha propuesto llegar a los 160 millones de vacunados completamente el 4 de julio y un 70 por ciento con al menos una dosis para esa fecha.

Espera así, dijo, que el 4 de julio Estados Unidos no solo celebre su independencia como país -que se conmemora ese día- sino también la independencia del propio virus. Y espera ese día llegar a un momento “más cercano a la normalidad”.