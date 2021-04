Uno de cada cinco hispanos mayores carece de seguro médico

Washington, 12 abr (EFE News).- Una década después de la promulgación de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA), conocida como “Obamacare”, alrededor de uno de cada cinco hispanos con edades entre 50 y 64 años carecía de seguro médico, según un informe divulgado este lunes.

La publicación coincide con la apertura de un nuevo periodo de inscripción a partir de hoy y hasta el 15 de agosto, incluido en el plan de estímulo económico promulgado por el presidente Joe Biden.

El estudio realizado por el Instituto de Política Pública de la Asociación de Jubilados y Retirados (AARP) encontró que estos latinos carecen de seguro médico “porque no pueden pagar su elevado precio”.

“Si bien ACA redujo significativamente las disparidades raciales y étnicas asociadas con la capacidad de compra de seguro de salud entre las personas de 50 a 64 años, 20 % de los latinos de esas edades carecen de seguro médico”, señaló el estudio.

“Esta tasa es casi tres veces mayor que la de los blancos no hispanos. En 2019, una persona de 64 años con un ingreso por encima del límite que le permitiría recibir subsidios bajo la ACA habría tenido que pagar, en promedio, casi 30 % de sus ingresos para obtener una póliza de seguro de salud”, agregó.

Un estudio hecho por The Commonwealth Fund encontró que en sus primeros diez años de vigencia, la Ley ACA redujo la proporción de personas sin seguro médico en todos los grupos raciales y étnicos, y que la disminución mayor ocurrió entre los hispanos, cuya tasa bajó de 40,2 % en 2013 a 24,9 % en 2019.

El estudio de AARP, que enfocó su atención en los latinos con edades entre 50 y 64 años, señaló que “dos cambios recientes en las políticas públicas ayudarán a los latinos adultos de mayor edad que no cuentan con un seguro médico a adquirir una póliza a precio razonable”.

Uno de ellos es una disposición de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos (American Rescue Plan Act, promulgada para paliar el impacto de la pandemia de covid-19), que limita por dos años la cantidad que una persona tendrá que pagar por un seguro de salud a 8,5 % de sus ingresos.

Otro es la apertura de un periodo de inscripción especial disponible a partir de hoy que permitirá a los latinos comprar seguro médico individual por medio de ACA hasta el 15 de agosto de este año.