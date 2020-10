Lin-Manuel Miranda y Springsteen estarán en gala del Salón de Fama del Rock

Nueva York, 8 oct (EFE News).- Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys y Bruce Springsteen serán algunas de las estrellas que intervendrán en la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll en la que se da la bienvenida a los nuevos miembros, y que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre.

Este año, la institución celebra la introducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inchs Nails, The Notorious B.I.G. y T-Rex.

La gala comenzará con la intervención del líder de los Foo Fighters y el batería de Nirvana, Dave Grohl, para dar paso a una larga lista de celebridades que se unen a Miranda, Keys y Springsteen, como Sean “Diddy” Combs, Miley Cyrus, el miembro de The Eagles Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, el líder de Maroon 5 Adam Levine o el cantante de Coldplay Chris Martin.

También participarán Ringo Starr, Gwen Stefani o Charlize Theron en esta gala virtual, que se ha organizado después de que el coronavirus forzara a la organización a postponer el festejo presencial que estaba previsto para el pasado 2 de mayo.

Todas las celebridades hablarán sobre cómo los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll han influenciado sus vidas, tanto a nivel profesional como personal.

“Nos honra unirnos a este distinguido grupo de músicos y artistas para celebrar nuestros nuevos miembros de 2020”, afirmó este jueves en un comunicado el presidente y consejero delegado de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, Joel Peresman.

“Aunque el programa de este año será distinto del de años pasados, queremos reconocer su impacto en la industria, sus fans y la próxima generación de artistas”, agregó.

El show, que ha sido retrasado en múltiples ocasiones este año, será emitido en EE.UU. a través de la plataforma digital de HBO.