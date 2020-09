Revista Science: Trump mintió sobre el corovavirus y ha costado muchas vidas

Washington, 11 sep (EFE News).- El editor jefe de la revista Science, Holden Thorp, publicó este viernes un duro editorial contra el presidente estadounidense, Donald Trump, al que acusó de mentir “de plano” y “deliberadamente” sobre la gravedad de la COVID-19 a los ciudadanos, algo que ha costado la vida a muchos de ellos.

“Trump mintió sobre la ciencia”, es el título del editorial, en el que Thorp se refiere a las grabaciones que este miércoles salieron a la luz de algunas de las conversaciones que el presidente mantuvo con el periodista Bob Woodward para su nuevo libro, “Rage”.

En ellas, el mandatario admitió que en febrero minusvaloró el peligro que suponía el coronavirus para no crear pánico, pese a que ya era consciente de su gravedad.

“Mientras le quitaba importancia al virus ante el público, Trump no se confundió ni se le informó inadecuadamente: Mintió de plano, repetidamente, sobre la ciencia al pueblo estadounidense. Estas mentiras desmoralizaron a la comunidad científica y costaron incontables vidas en los Estados Unidos”, señaló Thorp.

Y agregó que, puesto que el veterano periodista grabó las conversaciones con el presidente “podemos escuchar la propia voz de Trump diciendo que entendió precisamente” que el SARS-Co-2 era mortal.

El editor jefe de una de las revistas científicas más importantes del mundo consideró que “este puede ser el momento más vergonzoso en la historia de la política científica de los Estados Unidos”.

“Un presidente de los Estados Unidos ha mentido deliberadamente sobre la ciencia de una manera que era inminentemente peligrosa para la salud humana y que llevó directamente” a la muerte de estadounidenses.

En una entrevista con Woodward, el 7 de febrero pasado, Trump dijo que sabía que la COVID-19 era más letal que la gripe, pero dos días después el mandatario dijo en un tuit que la gripe común era peor que el coronavirus, escribió Thorp.

Ya en marzo, Trump le dijo a Woodward: “Siempre quise restarle importancia”, al coronavirus, “todavía me gusta restarle importancia”. Lo que, según el responsable de Science “suponía mentir sobre el hecho de que sabía que el país estaba en grave peligro”.

Trump también sabía que el virus podía ser mortal para los jóvenes, indica Thorp, sin embargo, “ha insistido en que las escuelas y universidades reabran y que el fútbol universitario se reanude”.

La apertura de colegios y escuelas “ha acelerado la propagación del virus y supondrá un sufrimiento incalculable tanto para los estudiantes como para las personas a quienes ahora están propagando el virus”, consideró.

El editor jefe de Science destacó, por otra parte, la labor de los investigadores que están desarrollando “incansablemente” vacunas e investigando los orígenes del virus para prevenir futuras pandemias.

Así como la de los trabajadores de la salud, que se han enfrentado al coronavirus y muchos de los cuales “se han contagiado, y algunos han muerto en estos actos de valentía”.

El responsable editorial de la revista cierra su editorial diciendo: “Trump no era despistado y no ignoraba los informes. Escuchen sus propias palabras. Trump mintió, simple y llanamente”.