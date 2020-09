Hollywood relega a actores de minorías, especialmente a los latinos

Los Ángeles, 11 sep (EFE News).- Los actores latinos siguen estando muy relegados en Hollywood con solo 4,9 % de los papeles hablados (con diálogos) en las 100 películas más importantes del año pasado, la proporción más baja entre todos los grupos raciales o étnicos, reveló un estudio de la Universidad del Sur de California (USC).

“Cuarenta y cuatro de las cien películas más importantes (de Hollywood) en 2019 no tuvieron un personaje latino”, señaló en un comentario enviado este jueves a Efe Stacy Smith, fundadora y directora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC, que elaboró el reporte “Desigualdad en 1.300 películas populares: examinando representaciones de género, raza/etnia, LGBTQ y discapacidad de 2007 a 2019”.

Smith destaca que el porcentaje de actores latinos con diálogo “es el más bajo entre todos los grupos raciales o étnicos”, en donde los blancos no hispanos representaron el 65,7 % del total de 3.591 actores con diálogos el año pasado, los afroamericanos el 15,7 % y los asiáticos el 7,2 %.

El análisis, publicado el jueves, mostró que la presencia de personajes con diálogos entre las minorías no ha variado significativamente de 2007 a 2019 y tampoco favorece a los directores latinos. De un total de 1.447 directores en 1.300 películas durante ese periodo, solo figuraron 53 directores latinos (50 hombres y tres mujeres) que representaron el 3,7 % del total.

En el recuento de directores pertenecientes a minorías, 6,1 % eran afroamericanos (80 hombres y ocho mujeres) y 3,3 % asiáticos (45 hombres y tres mujeres).

Entre los 112 directores de las 100 películas más importantes de 2019 solo cuatro fueron latinos (dos hombres y dos mujeres), nueve fueron afroamericanos (seis hombres y tres mujeres) y seis asiáticos (todos hombres).

Según anotó la investigadora, “no hubo un incremento significativo” de personajes afroamericanos, hispanos/latinos o asiáticos en 2019 con relación con 2018 o 2007.

En el caso de actrices con diálogos, la situación fue “todavía mucho peor”, según el informe, el cual encontró que en 71 de las 100 películas más importantes de 2019 no figuró ninguna latina. Las actrices afroamericanas brillaron por su ausencia en 33 películas y las asiáticas en 55 filmes.

“Cada año en este reporte presentamos un conjunto de soluciones que puede ser utilizado para fomentar el cambio de la industria. El limitado progreso obtenido a lo largo del tiempo indica que todavía hay mucho trabajo por hacer”, concluyó el informe.