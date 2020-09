Sigue sin aprobación un plan “burbuja” para los playoffs en las Grandes Ligas

Nueva York, 12 sep (EFE).- El plan de postemporada de las Grandes Ligas está en su fase final de quedar establecido bajo el modelo “burbuja”, aunque falta la aprobación de la Asociación de Jugadores, de acuerdo a varias fuentes cercanas a las mayores que son citadas por los medios de información.

Las mismas fuentes agregan que aún no se sabe cuándo y cómo podrían ingresar las familias de los jugadores a la “burbuja”, pero se espera que el formato quede establecido la próxima semana.

En el acuerdo de marzo entre las partes, las Grandes Ligas recibieron la autorización de poder organizar una postemporada que siguiese los modelos “burbuja” que están utilizando la NBA y la NHL de cara a proteger a sus jugadores y personal de un brote de coronavirus.

Pero para modificar los protocolos en una “burbuja”, los jugadores deben aceptar los cambios.

Las discusiones sobre la “burbuja” en abril se vinieron abajo cuando los jugadores expresaron sus reservas acerca de dejar a sus familias durante meses y la liga se resistió a los obstáculos logísticos.

Actualmente se está negociando una “burbuja” de menor duración entre la liga y el sindicato, dijeron las fuentes.

Aunque la liga no necesita la aprobación de los jugadores para continuar con el formato, que les dejaría a las Grandes Ligas más de 1.000 millones de dólares en ingresos televisivos de playoffs, la participación voluntaria de los jugadores se considera un elemento vital de cara a establecer las restricciones que las mayores creen necesarias.

Según el plan, la Serie Mundial comenzaría el 20 de octubre en el Globe Life Field en Arlington (Texas) y terminaría a más tardar el 28 de octubre.

Culminaría un mes de partidos de playoffs que comenzaría con los cuatro primeros cabezas de serie en cada liga. Todos los partidos en una serie de comodines al mejor de tres. Las cuatro series de la Liga Americana se realizarían el 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre.

Mientras que los de la Liga Nacional se jugarían el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

El cabeza de serie más alto restante en la Liga Nacional jugaría su serie de división en Arlington, mientras que el siguiente sembrado más alto enfrentaría a su oponente en el Minute Maid Park de Houston.

El principal favorito de la Liga Americana sería el equipo local en el Petco Park de San Diego, mientras que la otra serie se llevaría a cabo en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana se llevaría a cabo en San Diego y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en Arlington.

Debido a que los jugadores de Grandes Ligas han pasado la temporada fuera de una burbuja y, en muchos casos, alrededor de sus familias, el sindicato está expresando el deseo de algunos profesionales de continuar operando sin las restricciones de una burbuja, dijeron las fuentes.

Aun así, la perspectiva de una prueba positiva que se dé en los playoffs es fundamental para que las mayores insistan en la seguridad adicional que proporciona teóricamente una burbuja.

Una sola prueba de coronavirus positiva puede resultar en múltiples aplazamientos. En una postemporada estrictamente programada, con compromisos de cadenas de televisión, tal posibilidad podría ser devastadora.

Y con múltiples pruebas positivas en las Grandes Ligas esta temporada atribuidas a miembros de la familia, la posición de la liga es simple: o las familias pasan por un período de cuarentena, ingresan a la burbuja y viven con los jugadores, o pueden venir a las ciudades anfitrionas, pero permanecer socialmente distanciadas.

Llegar a un acuerdo sobre cuándo y cómo las familias entran en la burbuja no es el único obstáculo.

Las mayores también ha pedido que los jugadores se pongan en cuarentena en hoteles la última semana de la temporada regular, incluso los equipos que juegan en casa, para que no necesiten pasar por un período de admisión antes de los playoffs.

Lo anterior significaría que los equipos que llegan a la Serie Mundial podrían estar hasta cinco semanas sometidos al tipo de vida de reclusión que se da en la “burbuja”. EFE