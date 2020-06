La NASA retrasa por segunda vez el lanzamiento del rover a Marte

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Miami, 25 jun (EFE News).- La NASA retrasó por segunda vez y hasta el próximo 22 de julio el lanzamiento a Marte desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida) del rover Perseverance debido a una serie de posibles problemas de contaminación en el equipo.

La fecha de lanzamiento estaba prevista para el 20 de julio, pero ahora se realizará dos días más tarde a las 09.35 hora local (13:35 GTM) y habrá una ventana de dos horas para poder despegar.

“Apuntamos ahora el miércoles 22 de julio al lanzamiento de la misión debido a un retraso durante las actividades de encapsulación de la nave espacial”, señaló la agencia aeroespacial estadounidense.

Precisó en un comunicado que se necesitaba tiempo extra para resolver un problema de contaminación en la Instalación de Servicios de Carga Peligrosa (PHSF).

El cohete Atlas V al que irá acoplado el robot despegará desde la plataforma de lanzamiento 41 del centro espacial y recorrerá más de 500 millones de kilómetros hasta aterrizar en Marte el próximo 18 de febrero, donde buscará rastros de vida y recolectará materiales para enviarlos de vuelta a la Tierra.

La misión, inicialmente planificada para el 17 de julio, se retrasó primero debido a una grúa defectuosa durante el ensamblaje del robot que comenzó a principios de año.

La duración de la misión será de aproximadamente 687 días durante los cuales el vehículo explorador de 3 metros de largo y 2,7 metros de ancho recorrerá el cráter Jezero.

En esta misión, la fecha del lanzamiento juega un papel fundamental.

La NASA no podrá seguir retrasando indefinidamente el lanzamiento y solo podrá enviar al Perseverance a Marte hasta mediados de agosto, ya que una vez superada esa fecha la Tierra y el Planeta Rojo dejarán de tener la alineación adecuada para abaratar los costos del viaje.

Este momento solo ocurre cada 26 meses, por lo que habría que esperar hasta septiembre de 2022 para volver a enviar al rover al espacio, lo cual retrasaría irremediablemente el programa espacial de la NASA cuyo objetivo es enviar al primer ser humano a Marte.

Pese al retraso, la agencia aeroespacial aseguró que tanto la nave espacial como el vehículo “están saludables” por lo que no hay que preocuparse de que no se produzca el despegue en la fecha estipulada para ello ya que también sería posible retrasar esa ventana de lanzamiento hasta el 15 de agosto.