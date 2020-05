La campaña de Biden flaquea entre los latinos, según expertos y legisladores

Washington, 14 may (EFE News).- La campaña electoral del presumible candidato presidencial demócrata Joe Biden no muestra una estrategia clara para asegurar el voto entre los 32 millones de latinos habilitados para sufragar el 3 de noviembre, según un artículo de Politico.

Dos meses después que el exvicepresidente Biden lograse en las elecciones primarias una amplia ventaja sobre su rival, el senador Bernie Sanders, el medio especializado asegura que expertos políticos, legisladores y activistas latinos dijeron que no ven una estrategia de Biden para atraer a los votantes hispanos en las presidenciales.

Cuestionada por Efe, la campaña de Biden no quiso comentar el artículo de Político sobre el exvicepresidente y el electorado latino, con el que aparentemente Biden tiene problemas para conectar.

Una encuesta reciente de Latino Decisions mostró que el apoyo a Biden entre los hispanos registrados a votar es del 59 %, por el 22 % que prefiere al presidente Donald Trump, en cifras muy inferiores a las cosechadas por Barack Obama en 2012 y Hillary Clinton en 2016 en este grupo poblacional.

Parte de los remilgos de los votantes latinos hacia Biden están arraigados en su vinculación como vicepresidente en la Administración de Barack Obama (2009-2017), durante la cual el gobierno llevó a cabo una agresiva política de deportaciones de inmigrantes indocumentados.

En febrero, cuando cortejaba votos para las primarias, Biden calificó como “un gran error” aquella política de Obama que deportó a millones de indocumentados, pero eso parece no terminar de contentar a un electorado que en noviembre será el mayor grupo minoritario de votantes, con 32 millones.

El artículo citó a Jess Morales Rocketto, quien organizara la tarea digital en la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, y quien dijo que no cree que “la campaña de Biden sienta que los latinos son parte de su senda a la victoria”.

Pero, según el Centro Pew, dos tercios de los posibles votantes latinos viven en apenas cinco estados, incluidos los que podrían volcarse para el lado republicano o el demócrata, como Florida, Arizona y, en menor medida, Texas.

El artículo apuntó que la campaña de Biden ha dado recientemente algunos pasos que indican que está empezando a prestar atención a los hispanos.

La semana pasada, Biden estuvo en una asamblea abierta con la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos (LULAC), en la cual lamentó las condiciones de trabajo en las plantas de procesamiento de productos cárnicos, una de las industrias donde predomina la mano de obra latina.

Y dos veces por mes la operación de campaña denominada “Todos con Biden” organiza asambleas virtuales, y la esposa del candidato, Jill Biden, es anfitriona de llamadas telefónicas semanales con grupos de cuatro o cinco miembros del Caucus Hispano en el Congreso.

Precisamente, su esposa tiene prevista hoy una reunión líderes latinas de Arizona en un encuentro virtual, y esta semana se conoció el fichaje de la popular congresista hispana Alexandria Ocasio-Cortez para copresidir un panel sobre cambio climático que organiza la campaña de Biden.

La congresista neoyorquina fue uno de los grandes apoyos de Sanders entre el electorado latino, que apoyó mayoritariamente al senador por Vermont en las primarias de Nevada y California, y su contribución a la campaña puede permitirle cambiar el signo de las encuestas de intención de voto.