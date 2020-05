Los artistas latinos pondrán música al Día de Madres con “shows” en internet

Miami, 8 may (EFE News).- Alejandro Fernández, Juanes, Fonseca, Franco de Vita, Lila Downs, Marco Antonio Solis y muchas más estrellas de la música latina darán conciertos en las redes sociales y YouTube este domingo, cuando se celebra el Día de las Madres en Estados Unidos y varios países latinoamericanos.

La oferta más grande la ha presentado la disquera Sony Music Latin-Iberia, que ha organizado el festival musical “Made In Casa”, que se transmitirá a partir de las 12.00 hora local de Miami (17.00 GMT) a través de Facebook en la página “Made in Latino”.

Más de 50 artistas de habla hispana de la disquera participarán en la transmisión, que los productores calculan que durará más de cinco horas.

Aunque Sony Music Latin-Iberia no ha mencionado a las madres, muchos de los artistas participantes estarán desde sus casas festejando el día.

Entre ellos están Camilo, Becky G, Aymée Nuviola, Leslie Grace, Arthur Hanlon, Gente de Zona, Luis Coronel, Maffio y José Luis Rodríguez “El Puma”, quienes viven en Estados Unidos.

Lo mismo hacen en Puerto Rico Victor Manuelle, Farruko, Rauw Alejandro y Los Rivera Destino.

El Día de las Madres también se celebra este 10 de mayo en México, donde están Reik, Río Roma, Raquel Sofía, Leonel García, Lila Downs y Gerardo Ortíz, entre otros.

Fito Páez y Lali desde Argentina, Pabblo Vittar desde Brasil y Rozalén, La Oreja de Van Gogh y Franco de Vita desde España, entre otros, completan el cartel del monumental evento.

MÁS MÚSICA PARA CELEBRAR

También se podrá disfrutar en vivo de la serenata que ha planificado para las madres el cantante mexicano Alejandro Fernández, a partir de las 17.00 hora local de México (22.00 GMT).

El artista anunció que se paseará por sus principales éxitos, con un énfasis en su más reciente disco, “Hecho en México”, que representó su regreso al género del mariachi.

El concierto de El Potrillo podrá verse en su página de Facebook y en su cuenta de YouTube.

Los colombianos Juanes y Fonseca cantarán sus canciones para las madres desde sus casas, en una transmisión conjunta a partir de las 16.00 hora local de Colombia (21.00 GMT). Este concierto se podrá ver en las cuentas de YouTube de los dos músicos.

El artista regional mexicano Lupillo Rivera ha anunciado su propia serenata a partir de las 21.00 hora local de Nueva York, que podrá verse en su página de Facebook.

Antes, el Toro del Corrido le cantará en privado a las madres ganadoras de un concurso que organizó con una aseguradora.

LA MÚSICA LLEGA A LA TV

El domingo en la noche, la cadena Univision transmitirá, además, un especial que incluirá entrevistas con Alex Fernández y Sebastián Yatra, quienes se presentarán junto a sus mamás.

Camilo, Jesse & Joy, y Christian Nodal interpretarán temas para las madres y Prince Royce dedicará una versión especial de uno de sus éxitos a todas las madres que trabajan en el frente como enfermeras y doctoras.

Las celebraciones para las madres comenzarán este viernes en la noche, con conciertos de Karol G y Danna Paola.

El sábado Marco Antonio Solis tiene previsto cantarle a 100 madres ganadoras de otro concurso en sus redes sociales. Las ganadoras entrarán al grupo de madres “En-cantadoras”, que recibirán instrucciones para conectarse al concierto privado.

Por su parte, Los Ángeles Azules darán un concierto en el canal mexicano de Televisa Las Estrellas, en el que estarán acompañados de Natalia Lafourcade, Yuri, Gloria Trevi, HaAsh, Ana Torroja, Alek Syntek, Alicia Villarroel, Fito Páez y Miguel Bosé, entre otros.