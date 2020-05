Empleados de supermercados piden no eliminar pago extra por ser esenciales

Los Ángeles, 8 may (EFE News).- Empleados de la cadena de supermercados propiedad de la compañía Kroger en el oeste de Estados Unidos pidieron este viernes apoyo al público para presionar a la empresa a que mantenga el bono de dos dólares por hora que les otorgó por ser trabajadores esenciales.

Las tiendas notificaron a sus empleados que a partir del 17 de mayo la compañía va a eliminar el bono implantado a raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El aumento fue llamado “pago de héroe”, y fue instaurado como una forma de retribuir el riesgo que estos empleados corren en medio de la pandemia.

Kroger es propietaria de las cadenas Food 4 Less y Ralphs en el sur de California.

“La pandemia y sus efectos en la forma en que la gente hace sus compras y alimenta a sus familias no ha cambiado. Entonces ¿por qué Kroger está eliminando el pago extra a los trabajadores que ellos llaman héroes?”, indicó Julián Aguayo, empleado de la tienda Food 4 Less en Hollywood.

Los locales sindicales de United Food and Commercial Workers (UFCW) están pidiendo al público y los consumidores apoyo para estos trabajadores esenciales en California, Colorado, Oregon, Washington y Wyoming. Con este respaldo el sindicato y los trabajadores pretenden presionar para que el pago se mantenga.

El llamado también urge a la compañía a dar acceso de pruebas de COVID-19 para todos los empleados mientras el virus continúa afectando a las comunidades locales.

A comienzos de esta semana Kroger anunció que comenzaría a ofrecer las pruebas de COVID-19 para asociados de primera línea a través de su división de atención médica.

La compañía no aclaró cuántos empleados se consideran asociados de primera línea y cuántos serán cobijados por esta medida.

El anuncio se dio en medio de un brote de COVID-19 en un supermercado de esta compañía en Hollywood que alcanzó a 21 de los 158 empleados de la tienda. El contagio es el mayor número de infectados en un negocio minorista registrado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“La pandemia dejó al descubierto qué tan poquito las corporaciones pagan a muchos empleados, trabajadores de los que el público depende profundamente”, advirtió en un comunicado John Grant, presidente del Local 770 de UFCW.

El sindicalista advirtió que las corporaciones de supermercados no pueden justificar la suspensión del aumento dado que “estos negocios han seguido operando cuando muchos otros están cerrados y sus ganancias registran aumentos récord”.