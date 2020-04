Papá e hija crean versión de bingo familiar “La Lotería” para ayudar a las familias a conectarse, dialogar y aprender más sobre COVID-19

HISPANIC PR WIRE/ — “Mi hija y yo estábamos jugando a La Lotería (un juego de bingo tradicional basado en imágenes) y pensamos que este juego podría ser una excelente manera de ayudar a otros niños a comprender la situación con COVID-19. Esto se convirtió en un proyecto familiar que resultó en una nueva versión de Bingo que incluye consejos para que los padres usen el juego para hablar sobre COVID-19 y lo que las familias pueden hacer para mantenerse saludables”, dijo Edgar Gil Rico, Director de Innovación y Desarrollo de Programas de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (la Alianza), el principal grupo del país que aboga por la salud de los hispanos.

El juego de Bingo con el tema COVID-19 es el nuevo recurso de la Alianza que se puede descargar de forma gratuita (www.nuestrasalud.org) e imprimir para jugar en casa. “En estos tiempos de distanciamiento social y aislamiento dentro de nuestros hogares, es importante hablar con los niños de manera que les ayude a entender la pandemia y también a conectar las tradiciones familiares y el sentido de unión que este juego brinda a las familias”, dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza. “¡Estamos muy orgullosos de que este juego haya sido inspirado y desarrollado por uno de los miembros más jóvenes de nuestra familia!”

El juego bilingüe COVID-19 Bingo (La Lotería) se desarrolló utilizando recursos de los CDC y la FDA. El juego también incluye información para adultos sobre el Programa Científico All of Us de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés). “Tenemos la obligación de protegernos unos a otros al mantenernos distanciados. Al hacerlo, también podemos servir a nuestras comunidades participando en investigaciones de salud en un momento en que la necesidad de tener buena ciencia es clave”, enfatizó la Dra. Delgado.

Al participar en el Programa Científico All of Us, los participantes pueden ayudar a los investigadores a encontrar respuestas a preguntas de salud que han estado fuera de nuestro alcance y acelerar la investigación biomédica, incluyendo los avances en la medicina de precisión. Las personas pueden aprender más y unirse al Programa Científico All of Us en línea en la página joinallofus.org/juntos. También pueden llamar a la línea de ayuda bilingüe Su Familia de la Alianza para obtener más información sobre cómo unirse a All of Us o sobre el nuevo juego de Bingo.

Para descargar el juego bilingüe y gratuito COVID-19 Bingo e información adicional sobre el COVID-19, visite nuestrasalud.org o para la versión en inglés, visite healthyamericas.org

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (La Alianza): La Alianza es la principal organización del país basada en conocimientos científicos y promotora fidedigna de la salud de los hispanos en Estados Unidos, cuya misión es lograr los mejores resultados de salud para todos. Para obtener más información, visite: www.nuestrasalud.org