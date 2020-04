Asistentes de atención médica domiciliaria en EUA carecen de insumos

México, 20 Abr (Notimex).- Los asistentes de atención médica domiciliaria que están siendo llamados a cuidar a pacientes con coronavirus en algunos lugares en Estados Unidos, piden apoyo debido a la escasez de equipo de protección personal, ya que se están exponiendo a un alto riesgo por contagio.

Casi la mitad de las agencias de atención médica domiciliaria están experimentando una escasez de equipos necesarios para el cuidado de pacientes con coronavirus, de acuerdo con Bill Dombi, presidente de la Asociación Nacional para el Cuidado y Hospicio en el Hogar.

Dombi dijo a medios estadounidenses que muchos cuidadores están recurriendo a pedir prestado el equipo de protección personal, lo que representa un grave problema pues la demanda para el cuidado de pacientes con coronavirus está creciendo en las personas infectadas, pero también representa un problema para otro sector.

Por ejemplo, los pacientes que se están recuperando de alguna cirugía no quieren recibir la atención de los cuidadores, debido al temor de ser contagiados.

A pesar de la escasez, algunos cuidadores siguen brindando su servicio a los pacientes que lo requieren, por lo que las empresas que brindan este tipo de servicios están haciendo lo posible por adquirir los equipos de protección necesarios para otorgarle mayor seguridad al cuidador.

Sin embargo, otros optan por no trabajar en este momento pues temen a ser contagiados, al respecto, Beth Sholom, propietaria de Right at Home en el centro de Nueva Jersey, dijo que espera que quienes opten por no trabajar reanuden sus tareas a medida que haya más información disponible sobre el virus.