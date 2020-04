Los Patriots presentan nuevos uniformes cargados de pasado y algo de innovación

Tweet on Twitter

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 20 abr (EFE).- Una mezcla de pasado e innovación presentan los nuevos uniformes que los Patriots de Nueva Inglaterra emplearán en los próximos cinco años.

Los Patriots utilizarán uniformes de color azul cuando jueguen en casa y blancos en los partidos a domicilio.

Se trata del primer cambio de uniforme primario de los Patriots en 20 años.

Jen Ferron, directora de la oficina de mercadotecnia de Kraft Sports and Entertainment, explicó la razón detrás del cambio en la página de internet de los Patriots.

“Cuando comenzamos a pensar en la temporada del 2020 y una nueva década, comenzamos a imaginar lo que queríamos que reflejaran nuestros uniformes”, destacó Ferron.

La máxima responsable del desarrollo de los nuevos uniformes dijo que no fue una misión complicada, dado que los uniformes de las temporadas anteriores habían sido un gran acierto.

“El éxito del uniforme ‘Color Rush’ que hemos vestido en el último par de años nos hizo pensar que no necesitábamos realizar verdaderos cambios sustanciales, sino que podíamos hacer cambios modestos a nuestro uniforme de local y después utilizar una versión complementaria con esa misma estética en nuestro uniforme de visitante”, declaró Ferron.

Desde el 2016, cuando debutó el jersey alternativo, los Patriots han tenido un récord 6-1 cuando lo usan, vistiendo de azul en casa y blanco como visitantes.

El equipo seguirá usando el azul en casa y el blanco de visitante, al tiempo que llevarán pantalones azules tanto de local como jugando fuera de casa.

Las camisetas del 2020 de los Patriots incluirán algunas modificaciones menores, específicamente con las fuentes tanto de los números como en los nombres de los jugadores.

Las medias con bloques rojos, blancos y azules serán el nuevo complemento del jersey, de acuerdo al equipo.

La reacción de los jugadores a los nuevos uniformes de los Patriots fue positiva.

Los Patriots se unen a los Buccaneers de Tampa Bay, el equipo por el que fichó Brady; los Falcons de Atlanta, Bronws de Cleveland y Colts de Indianápolis como los equipos que han presentado nuevos uniformes en esta temporada baja.

Los Rams y los Chargers de Los Angeles están programados para dar a conocer también en las próximas fechas sus nuevos uniformes.