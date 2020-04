El Gobierno mexicano evalúa extender distanciamiento social hasta 30 de mayo

Tweet on Twitter

México, 16 abr (EFE News).- El Gobierno mexicano informó este jueves que evalúa extender el distanciamiento social hasta el próximo 30 de mayo para frenar la expansión del COVID-19, si bien falta la formalización de esta fecha del Consejo de Salubridad General.

“Las recomendaciones (de los expertos) son mantener la sana distancia hasta el 30 de mayo en los municipios donde la transmisión ha sido alta”, manifestó este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Actualmente se cumple en México la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que está al momento vigente hasta el 30 de abril e implica la paralización de actividades no esenciales y la exhortación a las personas a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria.

De formalizarse el anuncio de este jueves, se ampliaría un mes más este periodo de distanciamiento social en el país, que reporta un acumulado de 5.847 contagios con 449 muertes por el COVID-19.

El funcionario detalló que un grupo de expertos, coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), realizó un análisis sobre cómo se ha comportado la epidemia tras las medidas implementadas por el gobierno mexicano para afrontar la COVID-19.

Indicó que con base en modelos matemáticos, la última proyección muestra que entre el 6 y 23 de mayo tendría México la etapa mas crítica de la pandemia.

Mientras que en el Valle de México, donde está la capital, entre el 8 y el 10 de mayo habría un pico.

Del mismo modo, señaló que se debe en entender que la epidemia “no es una sola” y que en el país hay distintas intensidades de transmisión.

Debido a ello, habrá municipios del país, en los que hasta ahora no se ha registrado ningún caso, donde el distanciamiento social podría levantarse el 17 de mayo.

Recordó que es inevitable que en México se llegue a la fase 3 de la epidemia, cuando el contagio ya se da por miles de casos y hay brotes en toda la nación.

“Hay municipios del país sin casos, pero hay otros que tienen mayor número de casos”, afirmó. Y dijo que por ello hay sitios en donde ya se deben tomar medidas de la fase 3, y en otros lugares todavía se está en fase 1.

Apuntó además que aunque se podría regresar de forma escalonada a actividades a partir del 30 de mayo, se espera que el primer ciclo de la pandemia se extienda hasta el 25 de junio cuando se agotarán el 95 % de los casos esperados.

Resaltó que las medidas de contención en algunas zonas del país han tenido éxito, como en la Ciudad de México donde la movilidad ha tenido una reducción “sustancial” de hasta 82 % en transporte público, 73 % en autos y 60 % en peatones e hizo un llamado a la población de mantenerse así.