Asesor médico de la Casa Blanca apoya regreso del deporte, pero sin público

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El médico Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), defendió este miércoles el regreso de la actividad deportiva en el país, pero sin presencia de aficionados.

Fauci, también asesor médico de la Casa Blanca y considerado como el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. está convencido de que este verano habrá deportes profesionales con las condiciones de la ausencia de espectadores y manteniendo a los jugadores en hoteles bajo control médico.

“Hay una manera de hacerlo”, explicó Fauci al periodista Peter Hamby a través de la red social Snapchat. “Nadie puede llegar a los campos de juego. Se tendrá que alojar a los jugadores en los grandes hoteles, donde sea que quieras jugar”.

Además fue categórico al decir que habrá que mantener a los jugadores con un gran control de salud y dándoles siempre protección.

“Haz que los examinen todas las semanas y asegúrate de que no terminen de contagiarse entre ellos o su familia, y simplemente déjenlos jugar la temporada”, destacó Fauci.

El especialista médico, quien específicamente abordó una pregunta sobre una temporada de béisbol abreviada y el comienzo del fútbol americano, dijo que pensaba que los aficionados tendrán suficiente interés para ver los partidos, incluso si no pueden asistir.

Las Grandes Ligas del béisbol profesional y sus jugadores consideran planes que podrían permitirles comenzar la temporada en un solo lugar, probablemente en el estado de Arizona, sin asistencia de aficionados.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, declaró este martes que el estado está dispuesto a recibir a los 30 equipos del béisbol profesional de las Grandes Ligas en el momento en que lo permitan las condiciones de salud pública.

Las declaraciones de Fauci se pueden convertir en el espaldarazo que necesitaban los directivos de las Grandes Ligas y Ducey para comenzar con el plan de iniciar la temporada regular, que estaba prevista para el mes pasado.

Los comentarios de Fauci se producen una semana después de que el 72 por ciento de los estadounidenses encuestados por la Escuela de Negocios Stillman de la Universidad de Seton Hall dijeron que no asistirán si los eventos deportivos se reanudan sin una vacuna contra el coronavirus.

Solo el 13 por ciento de los encuestados se sentirían cómodos asistiendo a los partidos como lo hacían en el pasado.

El presidente del país, Donald Trump, quien recibió regularmente aportes de Fauci, también informo el martes que incluirá a directivos y figuras del mundo del deporte para debatir sobre la vuelta a la competición.

Trump dijo que dentro del grupo de más de 200 expertos estarían entre otros el comisionado de la NBA, Adam Silver, así como los propietarios de los equipos de fútbol americano Cowboys de Dallas, Patriots de Nueva Inglaterra y Mavericks de Dallas.

A principios de mes, el Presidente tuvo una conferencia telefónica con comisionados profesionales en la que expresó su esperanza de que los aficionados regresen a los campos de juego a finales del verano.

Mientras tanto, se espera que la PGA anuncie en el transcurso de esta semana la reanudación de las actividades del golf profesional, del 11 al 14 de junio.

De acuerdo a fuentes cercanas a la asociación, la reanudación del campeonato ya se fijó y se dará en el torneo Charles Schwab Challenge, donde no habrá aficionados.

Sonia Salazar