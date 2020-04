Preguntas frecuentes sobre el COVID-19

Tweet on Twitter

La FDA está trabajando para abordar el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y mantenerlo a usted y a su familia informados sobre los últimos avances. Aquí hay respuestas a algunas preguntas frecuentes de los consumidores sobre los productos sanguíneos y las mascarillas faciales:



P: ¿Qué pasos se están tomando para proteger el suministro de sangre de EE. UU. del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19?

R: Los donantes de sangre deben estar saludables y sentirse bien el día de la donación. Las medidas de detección de donantes de sangre rutinarias que ya existen deben evitar que las personas con infecciones respiratorias donen sangre. Por ejemplo, los donantes de sangre deben tener buena salud y tener una temperatura normal el día de la donación.

Se les indica a los donantes que se comuniquen con el centro de donantes si se enferman después de la donación, para que no se use su sangre o plasma. Sin embargo, incluso cuando un donante desarrolla el COVID-19 después de la donación, no ha habido casos de COVID-19 vinculados a sangre de donante o productos hechos de sangre.

La FDA ha proporcionado información adicional a los establecimientos de sangre en su sitio web.

P: ¿Es seguro para mí donar sangre durante la pandemia de coronavirus?

R: Si está sano e interesado en donar sangre, la FDA lo alienta a ponerse en contacto con un centro local de donaciones para programar una cita. Una forma de hacer la diferencia durante una emergencia de salud pública es donar sangre si puede.



AABB: www.aabb.org; +1.301.907.6977

Centros de Sangre de Estados Unidos: www.americasblood.org

Cruz Roja Americana: www.redcrossblood.org; + 1.800. CRUZ ROJA (+1.800.733.2767)

Programa de Sangre de Servicios armados: www.militaryblood.dod.mil; +1.703.681.8024

P: ¿Qué es el plasma convaleciente y por qué se está investigando para tratar COVID-19?

R: El plasma convaleciente es la parte líquida de la sangre que se recoge de los pacientes que se han recuperado de la nueva enfermedad del coronavirus, COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. Los pacientes con el COVID-19 desarrollan anticuerpos en la sangre contra el virus. Los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección. Se está investigando el plasma convaleciente para el tratamiento del COVID-19 porque no existe un tratamiento aprobado para esta enfermedad y hay cierta información que sugiere que podría ayudar a algunos pacientes a recuperarse del COVID-19. Todavía se necesitan hacer más investigaciones para determinar si el plasma convaleciente podría acortar la duración de la enfermedad, reducir la morbilidad o prevenir la muerte asociada con el COVID-19.

P: Recientemente me recuperé del COVID-19, ¿puedo donar plasma convaleciente?

R: El plasma convaleciente del COVID-19 sólo debe ser recolectado de individuos que se han recuperado si son elegibles para donar sangre. Las personas deben haber tenido un diagnóstico previo del COVID-19 documentado por una prueba de laboratorio y cumplir con otros criterios de laboratorio. Las personas deben haberse recuperado completamente de COVID-19, con resolución completa de los síntomas durante al menos 14 días antes de la donación de plasma convaleciente. Puede preguntar en su centro de sangre local si hay opciones para donar plasma convaleciente en su área. La FDA incluyó información de contacto para organizaciones de sangre en su declaración del 19 de marzo de 2020 sobre las donaciones de sangre.

P ¿Debo usar una cubierta de tela para la cara o mascarillas cuando estoy en áreas públicas?

R: Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en público cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener (por ejemplo, en supermercados y farmacias), especialmente en áreas de transmisión significativa del coronavirus en la comunidad. El propósito de usar cubiertas de tela para la cara en público es retrasar la propagación del virus y ayudar a las personas que pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otros.

Para obtener más información sobre el coronavirus, visite: Preguntas Frecuentes sobre la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) de la FDA