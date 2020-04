Coalición de Seattle lanza fondo de emergencia para trabajadores de la industria restaurantera

SEATTLE – Una coalición de restaurantes, fundaciones, organizaciones e individuos del área de Seattle anunció hoy la creación de #ThePlateFund, una iniciativa que proveerá asistencia financiera de emergencia para trabajadores de la industria restaurantera y de servicios alimenticios que han perdido su empleo e ingresos debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en los negocios locales. El fondo, creado por Schultz Family Foundation en asociación con #allinseattle, Seattle Foundation y UpTogether, cuenta ya con $4 millones en fondos y tiene la meta de ayudar a la mayor cantidad posible de trabajadores de restaurantes afectados en King County. Aquellos miembros de la comunidad que estén en posibilidad de ayudar a sus vecinos que más lo necesitan, pueden unirse al esfuerzo haciendo un donativo en www.theplatefund.com/es/.

#ThePlateFund proveerá un pago único e inmediato de $500 para los trabajadores de restaurantes que se han visto más afectados por la crisis del COVID-19, dando prioridad a las personas más vulnerables y necesitadas en la comunidad restaurantera para ayudarles a cubrir rápidamente gastos básicos como alimentos, transportación, productos para bebés y otros. Los trabajadores afectados pueden solicitar asistencia de #ThePlateFund a través de un sitio web desde su teléfono, sin tener que salir de casa.

Cuando la crisis del COVID-19 llegó al área de Seattle, había más de 100,000 personas trabajando en alrededor de 5,000 establecimientos de alimentos en King County. La mayoría de los restaurantes se han visto obligados a cerrar o reducir sus operaciones, despidiendo a algunos o a todos sus empleados.

Una gran mayoría de cocineros, meseros, lava platos, baristas y otros empleados de la industria restaurantera y de servicios alimenticios dependen de cada pago de su salario, al igual que de las propinas, para poder cubrir sus gastos y los de sus familias. Muchos de ellos ya agotaron sus ahorros y se han quedado sin dinero mientras esperan recibir los pagos de los estímulos económicos federales y los beneficios de desempleo, los cuales podrían demorarse varias semanas o meses. El fondo también tiene la intención de ayudar a los trabajadores que no califican para recibir beneficios de desempleo o ayudas federales debido a su estatus migratorio u otras circunstancias.

Aunque la mayoría de los propietarios de restaurantes están haciendo todo lo posible para ayudar a su gente afectada por esta crisis, la situación es particularmente difícil para los establecimientos individuales y los negocios más pequeños.

Cualquier trabajador de restaurantes o de servicios alimenticios que haya sufrido una reducción en sus horas de trabajo o haya sido despedido como resultado de la crisis del COVID-19 puede solicitar asistencia de #ThePlateFund. Para calificar, es necesario verificar que la persona que aplica vive en King County; confirmar que han sido despedidos o que sus horas de trabajo han sido reducidas; y proporcionar un comprobante de pago reciente por medio de una foto u otro medio, mostrando que su salario total anual es menos de $62,000, incluyendo propinas. #ThePlateFund también proporcionará códigos electrónicos que los propietarios de restaurantes podrán distribuir directamente a los trabajadores que tienen una mayor necesidad.

Los trabajadores que desean aplicar para recibir asistencia pueden hacerlo aquí.

Las personas que quieran hacer un donativo para contribuir al fondo pueden hacerlo aquí.

Para más información sobre el fondo, favor de visitar www.theplatefund.com/es/.

La necesidad es muy grande. Aunque el fondo no podrá ayudar a todos los trabajadores que han sido afectados negativamente por esta crisis, seguirá recaudando dinero para poder ayudar a más gente mientras dure la crisis. El fondo está diseñado para hacer pagos de emergencia para trabajadores de restaurantes que no tienen liquidez económica en este momento hasta que empiecen a recibir beneficios de desempleo y/o pagos de los estímulos económicos federales, si es que califican para éstos. El fondo también tiene la intención de complementar otras iniciativas comunitarias de ayuda debido al COVID-19 en King County.

“Podemos ayudar a cubrir la necesidad de muchos trabajadores desde el momento en que recibieron su último sueldo al momento en que puedan tener acceso a pagos gubernamentales o beneficios de desempleo. Para algunos, esta será la única ayuda que recibirán”, dijo Sheri Schultz, presidenta de Schultz Family Foundation. “Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que lo necesitan durante esta crisis sin precedentes. Con #ThePlateFund, tenemos la oportunidad de servir a aquellos que contribuyen dando vida a nuestra comunidad y que ahora necesitan de nuestra ayuda. Nos sentimos muy agradecidos por toda la ayuda que estamos recibiendo”.

El proceso de aplicación y los pagos electrónicos a nombre de #ThePlateFund están siendo administrados por UpTogether, una plataforma digital de intercambio de capital creada por Family Independence Initiative y disponible a través de la campaña #GiveTogetherNow.

Además de Schultz Family Foundation, #ThePlateFund actualmente recibe el apoyo de las siguientes organizaciones y propietarios de restaurantes: Seattle Foundation; Charlie’s Produce; Ellison Foundation; The Prado Group; Patty y Steve Fleischmann; Sid Lee (anteriormente Hornall Anderson); UpTogether; #allinseattle; Amperity; Seattle Restaurants United; Washington Hospitality Association; Seattle Restaurant Alliance; Starbucks Foundation; Aakanksha Sinha y Uttam Mukherjee (Spice Waala); Aaron Verzosa y Amber Manuguid (Archipelago); Alex Prindle (Bok a Bok, The Skillet Group); Alison Soike (Alison’s Coastal Cafe and Bakery); Alyssa Anderson (Piroshki on 3rd); Alysson Wilson y Kevin Burzell (Kedai Makan); Anais Custer (La Dive); Art Stone (Honest Biscuits); Bianca Szyperski (Jujubeet); Blaine Wetzel (The Willows Inn); Brandon Barnato (Bar Cotto); Brandon Petit (Delancey, Dino’s); Brendan McGill (Hitchcock Restaurant Group); Brian Canlis (Canlis); Brian Claudio Smith (Baker’s); Brian Clevenger (Vendemmia, East Anchor Seafood, Raccolto, Le Messe, G.H. Pasta Co., Haymaker); B-side; Cameron Hanin (Guerrilla Pizza Kitchen); Carla Leonardi (Cafe Lago); Chera Amlag y Geo Quibuyen (Hood Famous Bakeshop, Hood Famous Cafe + Bar); Chris y Anu Elford (Rob Roy, Navy Strength No Anchor, Vinnie’s Raw Bar); Christopher Poetter (Katsu Burger); Christy Donnelly (RockCreek Seafood & Spirits, FlintCreek Cattle Co.); Cody Westerfield (De La Soil Catering and Events); Colleen Schroeder (BZs Sports Bar); Cynthia Burke (Cynthia’s); Daisley Gordon (Cafe Campagne); Dan Bugge (Matt’s in The Market, Radiator Whiskey, White Swan Public House); Dan Crookston (Mean Sandwich); Dan Olsby, Hannes Schindler, Matt Greenup and Rory McCormick (re:public, El Grito); Dani Cone (Fuel Coffee); Dave (Screwdriver Bar); David Butler (Le Caviste); David Nichols e Ian Nichols (Eight Row); Davide Macchi y Filippo Fiori (Dué Cucina Italiana); Debra Russell y Jill Buchanan (Eve); DeVeaux Hill, James Weinman and Deming Mclise (Beer Star USA); Doh Driver (Wayward Vegan Café); Donna Moodie (Marjorie’s); Doug Sowers and Joel Wood (Cafe Solstice); Dustin Ronspies (Art of the Table); Edouardo Jordan (JuneBaby, Salare, Lucinda); Efrem Fesaha (Boon Boona Coffee); Eric Fisher (Copal, Pacifica); Eric Johnson y Seth Hammond (Stateside, Foreign National); Erik Hakkinen (Roquette); Erika White (Fat’s Chicken and Waffles); Ethan Stowell (Ethan Stowell Restaurants); Garrett Doherty (Lionhead); Gina Tolentino y Jerry Corso (Bar del Corso); Graham Graham (Mezcaleria Oaxaca); Guitar Srisuthiamorn (Sugar Hill, Ayutthaya Thai); Heather Chitty (Madres Kitchen); Heather Earnhardt (The Wandering Goose); Henri Schock y Soni Davè-Schock (Bottlehouse, Mr. West Cafe Bar); Heong Soon Park (Meet Korean BBQ, Chan Seattle, Bacco Café); Jaime Duggan (Gracia); James Lim (Watson’s Counter); James Snyder (Sam’s Tavern); James Weimann, Deming Maclise y Rich Fox (Bastille, Poquitos, Macleod’s, Rhein Haus, Stoneburner, Seaplane); Jan Parker (Jan Parker Cookery); Jay Blackinton (Hogstone); Jen y Max Petty (Eden Hill Restaurant, Eden Hill Provisions); Jenessa Sneva (Taurus Ox); Jeremy Hardy (Mioposto); Jerry Patty (Taylor Shellfish); Jiaxin Wang y Chong Boon Ooi (Ooink Ramen); Joanne Herron (Cafe Presse, Le Pichet); Joe & Ashley Russell (Russell’s); Joey Burgess (Cupcake Royale); John Howie (Seastar, John Howie Steak); John Rogers (Bar Sue); John Sundstrom, Kelly Ronan y JM Enos (Chef Lark, Slab Sandwich, Southpaw Pizza); Jonah Bergman y Mike Leifur (Bait Shop); Jonathan Fleming (Pioneer Square D&E); Jonathan Silverberg (Schmaltzy’s Deli, Napkin Friends); Jose Luis Rodriguez (The Station); Josh Grunig (Zylberschtein’s Delicatessen y Bakery); Joshua Delgado and Jordan Melnikoff (Le Coin); Julian y Lucas Lorenzo (Un Bien); Julian Hagood (Harry’s Fine Foods, Harry’s Beach House); Kari Brunson (Frankie & Jo’s, Juicebox Café); Karuna Long (Oliver’s Twist); Keasa Jones (Uncle Eddie’s Public House); Kelley Kieser (Serafina, Cicchetti); Kevin Smith y Polly Yakovich (Beast & Cleaver); Kristi Brown (That Brown Girl Cooks); Larry Kurofsky (Heavy Restaurant Group); Lauren Garventa (The Ruby Brink Bar & Butcher); Linda Derschang (The Derschang Group); Linda Di Lello Morton & Tamara Murphy (Terra Plata); Lluvia Walker (Place Pigalle); MacKenzie DeVito (No Bones Beach Club); Marcus Lalario (Lil Woodys Burgers and Shakes, Fats Chicken and Waffles, Ciudad, Bar Ciudad); Maretta DeLaCruz (Wink Doughnuts); Mark Shroder (Opus Co); Matt y Emily Dann (The Corson Building); Matt Janke and Jill Buchanan (Lecosho); Matthew Powell (The Doctor’s Office); Max Heigh (Poke To The Max, The Stone House Café); Megan James (Seattle Pops); Meghan Seale (Canon, Ocho); Melissa Miranda (Musang); Michael Maione y Jean Wallace (Some Random Bar); Michael Seale (Bar Harbor Bar); Mike Walker (Hi-Spot Café); Monica Dimas (Little Neon Taco, Westman’s Bagel & Coffee); Mutsuko Soma (Kamonegi); Nancy Kelly (Good Bar); Nat Stratton (Clarke, Cafe Flora, Floret, The Flora Bakehouse); Newbies; Osiris Navarro (Golas Kitchen); Paul Osher (Pork Chop & Co); Pepa Brower y Dre Neeley (Gravy); Perfecte y Alia Rocher (Tarsan i Jane); Quentin Ertel (Havana, Havana Hospitality Group); Rachel Antalek (Byen Bakeri); Rachel Marshall (Rachel’s Ginger Beer); Rachel Yang y Seif Cherchi (Relay Restaurant Group); Trey Lamont (Jerk Shack); Renee Erickson (Bateau, The Whale Wins, The Walrus and the Carpenter); Rod Gambassi & Marc Adams (R&M Dessert Bar); Rodney Hines (Metier Brewing Company); Rory McCormick y Rachel Dugolecki (Single Shot); Rumi Ohnui y Charlie Anthe (Moshi Moshi Sushi, Izakaya); Ryan Donaldson (Gather Kitchen and Bar); Ryan Lengle (Slicebox Pizza); Ryan Suddendorf (Arriba Cantina); Sam Thompson (Seattle Biscuit Company); Sara Knowles (Restaurant Homer); Sarah Penn (Frank’s Oyster House & Champagne Parlor); Seamus Platt (The Shambles); Sean McAteer Alexis Folse (Hillside Bar); Shawn Nickerson (Cafe Cesura); Shota Nakajima (Adana); Steve Nyman, Nathan Benedict y Greg Schaeffer (Union Bar); Stuart Lane and Angela Lopez (Spinasse, Artusi); Sun y Erin Hong (ByTae); Suzette Jarding (Ristorante Machiavelli); Tamara Murphy y Linda Di Lello Morton (Terra Plata); Taylor Hoang (Taylor Hoang Restaurants Inc., Seatac Airport Restaurants, Pho Cyclo Cafe, District One Saigon); Teferi Abay (Wonder Ehiopia Restaurant and Sport Bar); Theo Martin (Island Soul Rum Bar & Soul Shack); Tiana Garrett (Taproot Cafe & Bar); Tilikum Place Cafe; Todd Carden (Elliott Bay Brewing); Tom Douglas y Eric Tanaka (Tom Douglas Restaurants); Tony Lombardi (North Star Diner, Shanghai Room); Trevor Greenwood (Cantinetta); Vivienne Tran (The Moo Bar Seattle); Volunteers; Wassef Haroun (Mamnoon); William Belickis y Michael Hy (Violet); Wylie Bush (Joe Bar, Barjot); Yasuaki Saito (London Plane); Yenvy Pham (Pho Bac Sup Shop); Zachary Pacleb (Brothers & Co); y Zak y Renessa Melang (Matador Restaurants, Ballard Annex)