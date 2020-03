No es necesario almacenar alimentos ni desinfectar sus compras

Las tiendas y supermercados están abiertos porque son negocios que dan un servicio esencial para la supervivencia de las personas, pero aún así necesitamos limitar nuestro tiempo fuera de casa. Considere el uso de servicios de entrega de comestibles, o limite sus compras a una vez por semana. Mientras hace sus compras de comestibles una vez por semana, ¿hay algo que pueda recoger para alguien que no puede salir de la casa? ¡Deje una bolsa en su porche, toque el timbre y vuelva corriendo al costado del camino para saludar!

El COVID-19 es un nuevo virus. Ha estado presente durante tres meses y todavía estamos aprendiendo mucho al respecto. Lo que sabemos con seguridad es que se propaga fácilmente de persona a persona por medio de pequeñas gotitas que una persona infectada expulsa al aire cuando tose o estornuda. La mayor parte de esta propagación ocurre cuando alguien tiene síntomas del virus, como la tos. Estas gotitas repugnantes pueden viajar hasta seis pies de distancia. Debemos estar por lo menos a seis pies el uno del otro, para no inhalar ninguna de esas gotas si alguien tose.

Si, es posible que el virus se propague cuando alguien no tiene síntomas, pero esta no es la forma principal de propagarse. También es posible que el virus se propague a través de gotas depositadas en superficies duras, aunque esta no es la forma principal en que se propaga. Debemos lavarnos las manos y tratar de no tocarnos la cara, en caso de que hubiéramos tocado una superficie que tuviera virus transmisible. Si usa guantes y toca una superficie dura, y luego toca su cara con las manos enguantadas, los guantes no lo han protegido en absoluto. Si no se toca la cara, no necesita los guantes. Sólo lávese las manos.

No existe evidencia alguna que sugiera que COVID-19 se esté propagando a través de los alimentos (en inglés). No se propaga a través de pedidos para llevar, comestibles ni productos agrícolas. Cuando regrese a casa luego de realizar sus compras, lávese bien las manos, pero no hay razón para tratar de desinfectar sus compras.

Hablando de comestibles, la agricultura y la producción de alimentos se consideran actividades esenciales. Esto es para garantizar que los supermercados y bancos de alimentos estén buen surtidos. Las entregas a las tiendas y supermercados continúan de manera constante, y los agricultores, ganaderos y procesadores de alimentos están produciendo mucho para satisfacer nuestras necesidades. No hay necesidad de preocuparse por la escasez, y no hay necesidad de almacenar alimentos.