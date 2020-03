Deportistas estadounidenses dan su apoyo a los afectados por el coronavirus

Tweet on Twitter

Houston (EE.UU.), 22 mar (EFE).- Los deportistas profesionales y equipos estadounidenses han mostrado de inmediato todo el apoyo y compromiso con los sectores laborales y educativos más afectados y los que necesitan ayuda por causa de la pandemia del coronavirus que se vive en todo este país.

Al margen del apoyo económico, vital para sectores laborales que se han visto afectados de manera directa por la suspensión de toda la actividad deportiva en Estados Unidos, el compromiso de los profesionales del mundo del deporte ha vuelto a ir mucho más allá de ese valor material.

Su acción ha significado el primer paso al frente dado por los que asumen que son unos privilegiados, gracias precisamente a todo el apoyo que reciben de los aficionados y de toda las personas que hacen posible que su espectáculo deportivo pueda realizarse.

Nada más conocerse la suspensión de la competición de liga de la NBA, el ala-pívot de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love, dio a conocer de inmediato la donación de 100.000 dólares para que el personal que trabaja por horas en la pista durante los partidos pudiesen cobrar su salario. De lo contrario no recibirían ningún pago.

La acción de Love tuvo de inmediato la respuesta de otras figuras de la NBA y dueños de al menos 21 equipos que comenzaron a ofrecer donaciones y a comprometerse con el pago de los salarios de los trabajadores más afectados por la suspensión indefinida de la liga.

Entre ellos estuvo el ala-pívot griego de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, quien dijo que había algo mucho más grande que el deporte del baloncesto y era ayudar a los que comenzaban a sufrir las consecuencias del coronavirus.

“Durante este momento difícil, quiero ayudar a las personas que hacen que mi vida, la de mi familia y la de mis compañeros sean más fáciles. Mi familia y yo nos comprometemos a donar 100.000 dólares al personal del Foro Fiserv. ¡Podemos superar esto juntos!, escribió Antetokoumpo en su cuenta deTwiiter.

Los Bucks luego tuitearon que toda la plantilla estaba haciendo donaciones a los trabajadores afectados, y los Bucks igualarán cualquier donación para garantizar que todos los empleados a tiempo parcial recibirán un pago por los juegos perdidos en los próximos 30 días.

Luego llegaría la mayor donación individual que se ha hecho por un jugador en la NBA, con el pívot francés Rudy Gobert, el primero que dio positivo al coronavirus y que entregó 500.000 dólares entre varias organizaciones benéficas y hospitalarias de Estados Unidos y su país.

Le siguió el ala-pívot novato Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, que se comprometió a pagar durante todo un mes los salarios de los trabajadores temporales que hacían sus labores en los partidos que el equipo disputaba en el Smoothie King Center.

“Esta es una pequeña forma de expresar mi apoyo y aprecio por estas personas maravillosas que han sido tan buenas conmigo y con mis compañeros de equipo y espero que todos podamos unirnos para aliviar parte del estrés y las dificultades causadas por esta crisis nacional de salud”, destacó Williamson.

De inmediato la dueña del equipo, Gayle Benson, quien también en propietaria de los Saints de Nueva Orleans, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), donó un millón de dólares, aseguró el salario de los trabajadores temporales del pabellón y donó un dólar por cada cerveza vendida de la marca Benson’s Dixie Beer al fondo de empleados de la Asociación de Restaurantes de Lousiana.

La misma donación han hecho ya otros dueños de equipos como la familia DeVos, propietarios de los Magic de Orlando, que han donado dos millones de dólares para pagar a los trabajadores del Amway Center, el campo donde juega los partidos el club.

Los Warriors de Golden State también han donado ya un millón de dólares con los que pagarán a los trabajadores de su nuevo campo del Chase Center mientras dure la suspensión.

El dueño de los Mavericks de Dallas, Mar Cuban junto con los jugadores, el base esloveno Luka Doncic y el ala-pívot canadiense Dwight Powell han donado 500.000 dólares a varios centros médicos de la ciudad.

La lista de los jugadores de la NBA, NFL, MLB, NHL, MLS y de profesionales de otros deportes como el golf y el tenis también se han unido con sus donaciones en la ayuda de los más afectados por causa de la pandemia del coronavirus.

Se calcula que a través de todas las organizaciones y fundaciones que canalizan las donaciones del deporte profesional estadounidense ya son más de 30 millones de dólares lo que se ha recaudado.

Además de lo necesario de las donaciones materiales, los nombres más importantes del deporte en Estados Unidos se han unido para crear conciencia del apoyo que deben dar de forma permanente durante todo el tiempo que no haya competición.

La agencia deportiva Octagon ha lanzado una herramienta de recaudación de fondos “Athletes for Relief” para proporcionar un lugar en el todos los atletas puedan ayudar a los más necesitados.

“Muchos atletas estaban pidiendo un lugar donde al margen de haber hecho las donaciones privadas personales también pudiesen participar, compartir ideas, en una plataforma de ayuda permanente con recaudación del dinero que alivie a miles de familias necesitadas”, declaró David Schwab, vicepresidente ejecutivo de Octagon.

Sonia Salazar