Mau y Ricky dedican un tema a sus amores y secretos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Miami, 20 mar (EFE News).- El romance en todas sus formas ha sido la apuesta ganadora de los hermanos Mau y Ricky Montaner desde el principio de sus carreras, por lo que hicieron una nueva entrega con el tema “Me enamora”, que han acompañado con un divertido video que parece anticipar la vida después del paso del coronavirus.

La producción, que a menos de 24 horas de su publicación en YouTube ya suma cerca de un millón de visualizaciones, muestra a los cantautores venezolanos disfrutando de una divertida película en un autocine con dos modelos que interpretan el papel de sus parejas, dos mujeres que los tienen justamente así de enamorados en la vida real.

“Esta canción es de nuestras favoritas. Es un tema que estamos sacando solos sin ‘featuring’ (colaboración)”, explicó Ricky durante una entrevista con Efe.

“Esperamos que sea de las que abra la puerta a que los artistas no se sientan obligados a siempre hacer temas con otros”, afirmó el mayor de los hermanos.

Por su parte, Mau agregó que el nuevo sencillo es una canción con la que se identifican y que “al final del día, se trata del amor y de pasarlo bien”.

El nuevo tema, que formará parte de su próximo disco, retoma el sonido urbano tropical que tanto disfrutan los hijos del reconocido cantante Ricardo Montaner y que les puso en el club de compositores favoritos de artistas como Ricky Martin, Becky G. y Maluma.

También abre una ventana a lo que valoran de sus relaciones de pareja: Mientras Mau está casado desde 2018 con la diseñadora colombiana Sara Escobar, Ricky lleva varios meses saliendo con la modelo argentina Stefi Roitman.

“Estoy feliz”, admitió el mayor de los hijos del segundo matrimonio del cantante argentino-venezolano. No solo por su relación, sino porque el 14 de febrero de este año decidieron hacer público el romance.

El artista de 29 años y el único de los hermanos que aún no se ha casado reconoció que fue como quitarse “un gran peso de encima”.

“Yo soy malo con los secretos, pero además era todo un tema. A veces íbamos por la calle, nos pedían una foto y le teníamos que decir a la gente que se tomara primero una con ella y después otra conmigo”, confesó.

Actualmente, Mau y Ricky pasan la cuarentena entre sus casas individuales y la casa de sus padres.

Desde allí presentaron su nueva canción este jueves durante un Instagram Live y han prometido otras transmisiones, quizá con toda la familia, que también incluye a su hermana Eva Luna y a su esposo, el también cantante Camilo Echeverry.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento