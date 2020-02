Invitan a la comunidad a reubicación y renovación del área de juegos en Hiawatha Playfield

Tweet on Twitter

SEATTLE – Seattle Parks and Recreation (SPR) invita a la comunidad a participar en el diseño para la reubicación y renovación del área de juegos en Hiawatha Playfield. Únase al equipo de diseño en el Centro Comunitario Hiawatha de 11 a.m. a 12:30 p.m. en el Tot Gym o de 6:30 a 8 p.m. para una reunión vespertina Ambos se llevarán a cabo en el Centro Comunitario Hiawatha, 2700 California Ave. SO. el jueves 27 de febrero de 2020.

Esta es una oportunidad para que la comunidad conozca la propuesta de demoler y reconstruir el área de juego en Hiawatha Playfield y revisar las opciones de diseño. Además, se le pedirá a la comunidad que participe en una encuesta rápida https://www.surveymonkey.com/r/HiawathaPlayArea2 para ayudar a informar el diseño. La encuesta se abrirá después de las reuniones el 27 de febrero. La participación de la comunidad es esencial para desarrollar esta nueva área de juego y esperamos tener noticias suyas.

El objetivo de este proyecto es transferir la ubicación del área de juego desde el extremo norte del parque al área de césped al sur de la piscina para niños. El proyecto incluye nuevos equipos de juego y restauración del antiguo sitio del área de juegos. La nueva ubicación mejorará la visibilidad y el acceso para todos.

Anticipamos celebrar una Open House final a fines de la primavera para presentar el diseño esquemático.

Los fondos para este parque son provistos por el Distrito de Parques de Seattle. El Distrito de Parques de Seattle proporciona más de $ 47 millones al año en fondos a largo plazo para hacer frente a la gran acumulación de mantenimiento de $ 267 millones para los Parques y Recreación de Seattle, así como otras instalaciones, incluidos el Acuario y el Zoológico. El Distrito de Parques de Seattle ayuda a mejorar y rehabilitar centros comunitarios, preserva el bosque urbano, realiza el mantenimiento diario de parques e instalaciones, brinda más oportunidades de recreación para personas de comunidades marginadas, apoya programas para personas de todas las edades y capacidades, y adquiere y desarrolla nuevas tierras de parque.

Para obtener más información o para las traducciones de notificaciones de reuniones, visite https://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/hiawatha-play-area-relocation