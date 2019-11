Roger Corman y Andy Muschietti, dos maestros del terror frente a frente

Los Ángeles, 23 nov (EFE).- Roger Corman, toda una leyenda del terror, y Andy Muschietti, un gran talento contemporáneo del género con cintas como “It”, reflexionaron hoy sobre la construcción de los sustos en la gran pantalla y sobre cómo el horror en el cine refleja tanto los miedos personales como los temores de la sociedad.

Estos dos maestros del terror, de muy diferentes generaciones, participaron hoy en un coloquio organizado por el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles (NHM), que en octubre inauguró una exposición titulada “Natural History of Horror” que explora los monstruos clásicos del cine de Universal y explica los experimentos científicos y los hallazgos históricos que les dieron pie.

“Me siento orgulloso y un poco avergonzado al mismo tiempo”, confesó hoy Muschietti por compartir velada con “una eminencia” como Corman.

Y es que a sus 93 años, hay pocas figuras con vida que puedan estar a la altura del conocido como “el papa del cine pop”.

Responsable de cintas como “House of Usher” (1960), “The Masque of the Red Death” (1964) “The Little Shop of Horrors” (1960) o “Death Race 2000” (1975), Corman no solo hizo de la escasez una gran virtud, ya que rodaba en condiciones precarias y a toda velocidad, sino que también dio sus primeras oportunidades a futuros genios como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola.

Con un fino sentido del humor, Corman comenzó argumentando las razones por las que el terror está tan conectado con los miedos y traumas infantiles.

“Un niño tiene miedo al trueno, al rayo y al monstruo debajo de la cama. Sus padres le dicen que no hay nada de qué preocuparse, pero él sabe que hay muchas cosas de las que preocuparse”, ironizó.

No obstante, el cineasta estadounidense opinó que esa inocencia se pierde con los años “Una de las tareas de trabajar con el terror es atravesar nuestra conciencia, que siente que no hay nada de lo que preocuparse, y llegar al recuerdo infantil”, apuntó.

El argentino Andy Muschietti no tiene a sus espaldas la enorme carrera de Corman, pero puede presumir de haber dirigido la película de terror más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación): “It” (2017), que recaudó 700 millones de dólares.