Zucman: Con Trump, los ricos ya pagan menos impuestos que el resto USA

Washington, 16 nov (EFEUSA).- Tras décadas como uno de los sistemas fiscales más progresivos del mundo, en EE.UU. en 2018 se consumó la marcha atrás y por primera vez los más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva menor que la del resto de ciudadanos, advirtió Gabriel Zucman, uno de los economistas jóvenes más influyentes y experto en fiscalidad y desigualdad.

“La transformación del sistema fiscal, que solía ser muy progresivo en los 1950, 1960, o 1970, se ha producido de manera gradual. Empezó a comienzos de la década de 1980. En 2018, es cuando se dio la vuelta y los multimillonarios, las 400 personas más ricas de EE.UU., pasaron a pagar una tasa efectiva menor que el resto”, subrayó a Efe Zucman, profesor asociado de Economía en la Universidad de California en Berkeley desde 2015.

De hecho, remarcó, “cuando tienes en cuenta los impuestos a todos los niveles, federal, estatal y local, el sistema fiscal de EEUU parece como una gran tarifa plana”.

En él, todos las categorías de ingresos pagan efectivamente la misma tasa impositiva en torno al 28%, excepto para los muy ricos, los 400 estadounidenses más ricos, que pagan una tasa efectiva de 23%.

Para Zucman, es un “proceso que comenzó” con la presidencia Ronald Reagan en la década de 1980 y “culminó” con la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, y aprobada por el Congreso a finales de 2017, que bajó las tasas para los ricos y las recortó, en gran medida, para las empresas.

“Es, básicamente, una gigante tasa impositiva llana que se vuelve regresiva en la parte final”, afirmó en entrevista telefónica.

Zucman acaba de publicar su nuevo libro “The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (WW Norton, 2019) (El triunfo de la injusticia: cómo los ricos esquivan impuestos y cómo hacer que paguen), en colaboración con el también economista Emmanuel Saez, en el que estudia estas tendencias.