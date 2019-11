López Obrador ve respeto en silencio de Trump sobre asilo a Morales en México

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 14 nov (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por no opinar acerca de la decisión mexicana de otorgar asilo político a Evo Morales.

“Le reconozco al Gobierno de Estados Unidos, y en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre y soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar y tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución”, afirmó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

De esta manera, celebró que el Gobierno mexicano no haya recibido mensaje alguno de Estados Unidos en torno a esta polémica decisión, que llevó al expresidente boliviano Evo Morales a aterrizar en México este martes tras un difícil periplo para salir de su país y cruzar buena parte del continente americano.

“Ninguna nota diplomática, ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad. Hay respeto a México y a su Gobierno, porque nosotros respetamos al Gobierno de Estados Unidos y respetamos a su presidente. Hay respeto mutuo”, subrayó.

Morales abandonó Bolivia el pasado lunes después de renunciar luego de que auditores de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinaran que hubo serias irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, en las que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude de la oposición.

Horas después de la llegada a México de Morales, asumió como presidenta interina Jeanine Áñez, a quien el Gobierno de Trump reconoció y le instó a “restablecer el orden” en el país.

“Condenamos la decisión de Trump de reconocer al Gobierno de facto y autoproclamado por la derecha”, comentó a su vez el expresidente boliviano en Twitter.

ACERCA DE LA PROTECCIÓN A EVO MORALES

Miembros del extinto Estado Mayor Presidencial -un cuerpo de élite que protegía al presidente y fue eliminado por López Obrador- aparecieron este miércoles resguardando a Evo Morales en sus actividades públicas en la capital.

López Obrador reconoció que así era, pero recordó que estos son parte ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Si un personaje que estaba en el Estado Mayor ahora cuida o está encargado de la seguridad de Evo Morales, esta es la explicación. Yo di la instrucción de que la Sedena se hiciera cargo de la protección del presidente Evo Morales”, acotó.

Acerca de si esta seguridad es excesiva, López Obrador respondió: “No queremos nosotros alarmar, pero la situación en Bolivia era de mucho riesgo”.

Por ello invitó a pensar y recordar el exilio de León Trotsky, perseguido del estalinismo, en México.

Trotsky fue asesinado en 1940 en México y por ello López Obrador consideró que ahora esta nación ha de “cuidar” al máximo a los asilados en el país.

Finalmente, no descartó futuras concesiones de asilo: “Tenemos que proteger a quienes están demandando asilo y también a mexicanos que corren riesgos en otros países, y ya estamos buscando la manera de traerlos, estamos en esto”, concluyó.