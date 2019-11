¡SEATTLE SOUNDERS BI-CAMPEONES!

Por Horacio Ahumada.

Estimados lectores, por esta ocasión voy a estar un poco deportivo porque la ocasión lo amerita, ya que tenemos Bi-Campeón de la Liga profesional de Soccer, que en español debería de ser balón pie, pero el fútbol americano ya está adueñado del nombre football aunque se juegue con las manos, en fin, a lo que voy es que al parecer el nombre que se le da al beisbol de “Rey de los Deportes” al parecer este trono esta por perderlo, ya que los tristes Marineros de Seattle terminaron en el último lugar de la temporada y con un vergonzoso único equipo de todos los que forman las grandes ligas que nunca ha participado en una Serie Mundial de beisbol, con entradas mediocres en la temporada regular, y miren que puedo hablar de béisbol porque fui practicante de este gran deporte por más de veinte años, anotador oficial, ampáyer, cronista y créanme que al ir al estadio con nuevo nombre aquí en Seattle, veo un deporte muy apático y aburrido, veo mucho orgullo de los jugadores súper pagados y no un trabajo en equipo, trate de conseguir con los marineros que pusieran atención en el gran mercado hispano, pero no les interesó, propuse la transmisión de los juegos por radio y tanto no les interesó, querían que se les pagara a ellos por su promoción en vez de ser al revés, pero los Seattle Sounders han logrado y dos veces en los últimos cuatro años el triunfo en las final y ser Bi-Campeones, y vale más que las grandes ligas, tengan mucho cuidado de que pueden perder su trono de Rey de los Deportes. Muchas felicidades por los veintidós millones anuales invertidos en la nómina de todos sus jugadores, lograron una final espectacular con cerca de setenta mil espectadores que asistieron a disfrutar de esta gran final ante Toronto.

Digo algo tienen que hacer los Marineros porque la competencia está muy fuerte y avanzando y por supuesto que el futbol toma mucho en cuenta al mercado hispano, desde la asistencia al estadio así como en sus transmisiones, todo mundo debe de darse cuenta que somos más de cincuenta millones de hispanos en este país, y es tiempo de demostrar que no solo somos muy trabajadores serviciales y eso el gobierno actual de Trump debe de tomar en cuenta y no cometer el error del béisbol local, debe de enfocarse en apoyarnos y no seguir con retoricas racistas, nosotros somos importantes para el futuro de este gran país, somos muy aguantadores, podremos pasar todo tipo de crisis que se puedan presentar, somos campeones dormidos, con ganas de superarnos y créanme que gracias a los medios de comunicación podemos capacitarnos, informarnos, y tener más conocimientos políticos y de leyes, sobre todo, de nuestros derechos y seguir creciendo como empresarios, es por ello que invito a los medios de comunicación que deben de abrir un espacio aunque sea un diez por ciento de su tiempo para capacitarnos en diferentes temas tales como económicos, políticos, migratorios, gubernamentales, culturales, derechos y obligaciones, no solamente ir a trabajar, comer, dormir y pachanguear, nos falta lo más principal el conocimiento y el crecimiento no solo en número sino en calidad personal. GRACIAS.