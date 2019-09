Enrique Iglesias lanza “Greatest Hits”

Tweet on Twitter

Miami, – Uno de los cantautores de pop más icónicos de la música latina, no solo por su herencia, sino también por su gran versatilidad musical, la cual le permite interpretar desde baladas a música pop urbana con la misma destreza, la súper estrella, Enrique Iglesias, lanza un álbum con la recopilación de sus temas más exitosos titulado, “GREATEST HITS”, disponible para pre-save/pre-orden hoy, el 20 de septiembre y a la venta a partir del 4 de octubre.

“GREATEST HITS” cuenta con un total de 16 canciones y es fiel testamento al indudable talento y mutabilidad de Iglesias como artista, incorporando una variedad de éxitos que usan sonidos urbanos, tropicales, e inclusive, toques de dance y música electrónica. Enrique se consolida como una de las pocas estrellas globales en lograr una verdadera mezcla de ritmos, sabores y armonías que atraen y cautivan a un publico diverso, al presentar una variedad de temas con la colaboración de artistas de diferentes géneros, e inclusive, generaciones.

El álbum recopila mega éxitos como “Bailando”, donde figura Sean Paul, Descemer Bueno y Gente de Zona, tema que ocupó el puesto #1 en la lista de Billboard Hot Latin Songs por 41 semanas consecutivas. También tiene el aclamado sencillo “I Like It”, donde colaboró Pitbull, así como también, “Cuando Me Enamoro” con la participación de Juan Luis Guerra, entre otros.

Durante su prolífica carrera artística, Enrique Iglesias se ha presentado frente a más de 10 millones de fans y ha recibido un numero de reconocimientos, incluyendo múltiples premios GRAMMY, Billboard, e inclusive ha sido galardonado por ASCAP por sus composiciones, y es un artista multiplatino en casi todos los países del mundo. Además, supera 10 billones de visitas en YouTube/VEVO y cuenta con más de 14 billones de reproducciones totales en las plataformas digitales.